Пандемийная пауза закончилась: принудительные меры по студенческим кредитам в США возвращаются

Администрация Трампа восстанавливает механизмы взыскания долгов по студкредитам
Экономика

Администрация Дональда Трампа возобновит практику удержания части зарплаты у заёмщиков, имеющих задолженности по студенческим кредитам.

выпускники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
выпускники

Это станет первым случаем с начала пандемии Covid-19, когда заёмщики столкнутся с риском удержания части заработной платы из-за возобновления мер по взысканию долгов.

Уведомления и дальнейшие действия

Около тысячи заёмщиков, имеющих долги по студенческим кредитам, начнут получать уведомления об административном удержании заработной платы с 7 января, сообщил представитель министерства образования. 

Арест накладывается на возврат федеральных налогов, зарплату, выплаты по социальному обеспечению и пособия по инвалидности.

Процент удержания

Удерживается до 15% дохода должника по студенческому кредиту после уплаты налогов для погашения задолженности, сообщает CNBC.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
