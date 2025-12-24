Новогодний сюрприз не прошёл таможню: что в ЕС называют предметами роскоши из России

Границы ЕС блокируют российские товары как роскошь — посылки возвращаются

Жительница российской столицы, желая порадовать близких, живущих в Евросоюзе, заблаговременно отправила им ёлочную игрушку в виде машинки. Однако адресату так и не суждено было получить этот милый сувенир.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info запрет

"Российские товары — это роскошь"

Посылка вернулась к отправительнице с наклейкой, гласящей о запрете ввоза в ЕС. Несколько недель рождественский презент провел в Австрии.

По информации Telegram-канала Shot, на границах с европейскими странами наблюдается массовый возврат новогодних посылок из России. В качестве причины указывается тот факт, что "российские товары — это роскошь", сообщает "Царьград".

Особенно остро проблема стоит на границах с Австрией и Германией, где таможенные службы блокируют посылки из России, ссылаясь на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Евросоюза.

Данные статьи позволяют странам ЕС вводить ограничения на импорт товаров. Как выяснилось, наибольшую угрозу для Евросоюза представляют "предметы роскоши" из России, в число которых входят елочные игрушки, детские подарки и прочие новогодние украшения.

Чек и пошлина

Европейские таможенники не ограничиваются лишь запретом "роскоши". Сладости, отправляемые в посылках россиянам, теперь требуют обязательного наличия чека, подтверждающего законность их вывоза.

Кроме того, каждое отправление облагается пошлиной в размере не менее 18 евро. Если посылка возвращается, то с деньгами — проблема: их не вернут.