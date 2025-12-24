Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Администрация Трампа восстанавливает механизмы взыскания долгов по студкредитам
Уменьшить вес перед праздниками помогут шоколадная и творожная экспресс-диеты
Страна происхождения формирует вкусовой профиль кофе — барита
Визуальный шум и неаккуратные детали портят интерьер — дизайнер Сафронова
Тигр обнаружен на окраине города Хабаровска — администрация
Окрашивание волос в 2026 году станет менее контрастным — колорист Милдис
В России готовят единую базу запчастей для китайских авто
Холод провоцирует воспаление гайморовых пазух — врач Зайцев
Камин в интерьере нарушает баланс в спальне и центре дома — мнение эксперта по фэншуй

Новогодний сюрприз не прошёл таможню: что в ЕС называют предметами роскоши из России

Границы ЕС блокируют российские товары как роскошь — посылки возвращаются
Экономика

Жительница российской столицы, желая порадовать близких, живущих в Евросоюзе, заблаговременно отправила им ёлочную игрушку в виде машинки. Однако адресату так и не суждено было получить этот милый сувенир.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

"Российские товары — это роскошь"

Посылка вернулась к отправительнице с наклейкой, гласящей о запрете ввоза в ЕС. Несколько недель рождественский презент провел в Австрии.

По информации Telegram-канала Shot, на границах с европейскими странами наблюдается массовый возврат новогодних посылок из России. В качестве причины указывается тот факт, что "российские товары — это роскошь", сообщает "Царьград".

Особенно остро проблема стоит на границах с Австрией и Германией, где таможенные службы блокируют посылки из России, ссылаясь на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Евросоюза.

Данные статьи позволяют странам ЕС вводить ограничения на импорт товаров. Как выяснилось, наибольшую угрозу для Евросоюза представляют "предметы роскоши" из России, в число которых входят елочные игрушки, детские подарки и прочие новогодние украшения.

Чек и пошлина

Европейские таможенники не ограничиваются лишь запретом "роскоши". Сладости, отправляемые в посылках россиянам, теперь требуют обязательного наличия чека, подтверждающего законность их вывоза.

Кроме того, каждое отправление облагается пошлиной в размере не менее 18 евро. Если посылка возвращается, то с деньгами — проблема: их не вернут.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Красота и стиль
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Новости спорта
Медвежьи шаги снижают нагрузку на поясничный отдел
Учёные зафиксировали охлаждение Атлантики из-за ослабления AMOC — newsbomb
Наука и техника
Учёные зафиксировали охлаждение Атлантики из-за ослабления AMOC — newsbomb
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Последние материалы
Страна происхождения формирует вкусовой профиль кофе — барита
Визуальный шум и неаккуратные детали портят интерьер — дизайнер Сафронова
Тигр обнаружен на окраине города Хабаровска — администрация
Происхождение и свойства 3I/ATLAS остаются неясными — Sky News
Границы ЕС блокируют российские товары как роскошь — посылки возвращаются
Окрашивание волос в 2026 году станет менее контрастным — колорист Милдис
Деревья при жаре выделяют изопрен и усиляют озон — профессор Реньи Чжан
В России готовят единую базу запчастей для китайских авто
Старинные овощи позволяют собирать собственные семена — Mein Schoener Garten
Холод провоцирует воспаление гайморовых пазух — врач Зайцев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.