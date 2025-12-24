Норвежский шельф на фоне британских ограничений: новые открытия усиливают контраст в Северном море

Проекты по газу и нефти в Норвегии растут, а в Британии налоги душат сектор

Норвегия объявила о ряде новых находок нефти и газа в Северном море, вблизи границ с территориальными водами Великобритании.

Перспективы норвежского сектора

Операторы British Harbour Energy и Aker BP осуществили недавние открытия в норвежской части Северного моря, недалеко от британской границы. Это указывает на сохраняющийся потенциал региона, несмотря на сворачивание деятельности в Великобритании.

Норвежская компания Okea также обнаружила дополнительные запасы нефти в месторождении, расположенном ближе к Норвегии. В то же время разведочная скважина, пробуренная государственной энергетической компанией Equinor, также оказалась успешной: обнаружено семь миллионов баррелей.

В новом отчете Норвежское нефтегазовое управление назвало Северное море "энергетическим центром норвежской нефтяной промышленности с 69 действующими месторождениями". Норвегия пробурила около 45 разведочных скважин в 2025 году, 12 из которых оказались коммерчески прибыльными.

Официальная политика Норвегии в области нефти и газа направлена на "обеспечение рамок для прибыльной добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе".

Контраст с Великобританией

Открытия в Норвегии резко контрастируют с британским сектором Северного моря, который сталкивается с последствиями высоких налогов и запрета на новые исследования. Налоговая нагрузка привела к сокращению сектора на 15% в год с потерей 1000 рабочих мест в месяц, сообщает The Telegraph.