Тарифы обновили, платежи сломались: из-за технической неполадки новосибирцы переплатили за поездки

В Новосибирске вступили в силу новые тарифы в системе оплаты общественного транспорта, однако для части пассажиров подорожал не только проезд, но произошла и серьёзная переплата, вызванная технической неполадкой.
Согласно информации, размещённой на официальном портале городской администрации, теперь одна поездка в новосибирском метро обойдётся в 48 рублей. Цена билета на автобус, трамвай и троллейбус выросла до 45 рублей. Городские власти объясняют необходимость повышения тарифов увеличением затрат на поддержание и эксплуатацию городской транспортной сети.
В социальных сетях появились сообщения от горожан о случаях, когда с их счетов списывалось не 45 рублей за поездку, а в десять раз больше — 450 рублей.
"С каждого пассажира сняли по четыреста пятьдесят рублей. Люди жаловались водителю, но, конечно, он ничего сделать не может", — сообщается в телеграм-канале АСТ-54.
В мэрии города подтвердили изданию Om1 Новосибирск факт возникновения проблемы с оплатой проезда.
Представители СберТройки заверили, что неверно списанные средства за проезд в общественном транспорте будут автоматически возвращены пассажирам, которым был применен некорректный тариф.
