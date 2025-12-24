Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тарифы обновили, платежи сломались: из-за технической неполадки новосибирцы переплатили за поездки

Тарифы изменились — с карт жителей Новосибирска стали уходить кругленькие суммы
Экономика

В Новосибирске вступили в силу новые тарифы в системе оплаты общественного транспорта, однако для части пассажиров подорожал не только проезд, но произошла и серьёзная переплата, вызванная технической неполадкой.

Женщина с телефоном расстроена
Фото: Freepik by wayhomestudio is licensed under СС0
Женщина с телефоном расстроена

Повышение стоимости проезда

Согласно информации, размещённой на официальном портале городской администрации, теперь одна поездка в новосибирском метро обойдётся в 48 рублей. Цена билета на автобус, трамвай и троллейбус выросла до 45 рублей. Городские власти объясняют необходимость повышения тарифов увеличением затрат на поддержание и эксплуатацию городской транспортной сети.

Технический сбой в системе оплаты

В социальных сетях появились сообщения от горожан о случаях, когда с их счетов списывалось не 45 рублей за поездку, а в десять раз больше — 450 рублей.

"С каждого пассажира сняли по четыреста пятьдесят рублей. Люди жаловались водителю, но, конечно, он ничего сделать не может", — сообщается в телеграм-канале АСТ-54.

В мэрии города подтвердили изданию Om1 Новосибирск факт возникновения проблемы с оплатой проезда.

Представители СберТройки заверили, что неверно списанные средства за проезд в общественном транспорте будут автоматически возвращены пассажирам, которым был применен некорректный тариф.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
