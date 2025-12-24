Рабочие руки на вес золота: что стоит за острым дефицитом кадров в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Серьезный кадровый дефицит в промышленности связан с технологическим суверенитетом, ростом оборонных заказов и последствиями демографического провала 1990-х годов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал заместитель декана юридического факультета Академии труда и социальных отношений Владимир Панкратов.

рабочий
Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info
рабочий

Ранее "Авито Работа" сообщила, что дефицит рабочих кадров в России превышает 800 тысяч человек. Особенно остро нехватка ощущается в промышленности, среди машинистов и сборщиков.

По словам Панкратова, нарастающий дефицит квалифицированных рабочих кадров связан сразу с несколькими системными факторами. Одним из ключевых эксперт назвал курс России на достижение технологического суверенитета и импортозамещение, который потребовал локализации производств и переноса их в восточные регионы страны.

"Сегодня мы способны выпускать практически все виды промышленной продукции на собственных площадках и собственными силами. Это положительная динамика, но она же выявила нехватку специалистов. Особенно остро проблема ощущается на востоке, где исторически наблюдался дефицит населения", — пояснил Панкратов.

Он отметил, что ситуацию усугубил рост оборонных заказов, вызванный проведением специальной военной операции. По словам эксперта, увеличение объемов гособоронзаказа потребовало расширения штата инженерных и технических специалистов, что усилило нагрузку на рынок труда.

"Гособоронзаказ увеличился в разы, и, естественно, рост объема заказов потребовал механического увеличения рабочей силы. Добавим сюда демографический провал 90-х годов — самое слабое поколение в трудовом смысле, — и становится понятно, почему ситуация достигла нынешнего уровня", — подчеркнул эксперт.

Панкратов добавил, что исправить кадровый дисбаланс поможет государственное регулирование числа бюджетных мест в технических вузах и изменение условий образовательного кредитования. По его оценке, при сохранении текущих мер дефицит рабочих профессий к 2030 году удастся значительно сократить.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
