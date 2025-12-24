Праздник ближе — чеки выше: сколько россияне тратят на сладкие подарки детям

В ходе анализа покупательского поведения выявлено значительное увеличение интереса к детским подаркам в преддверии новогодних праздников.
Наиболее заметный скачок продаж наблюдался в категории кондитерских изделий, предназначенных в качестве подарков, где рост составил 73% относительно прошлогодних показателей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
Средний чек на приобретение подобного рода подарка достиг 524 рублей. Данные выводы сделаны на основании анализа транзакций, совершенных в период с октября по декабрь месяцев 2024 и 2025 годов (обработано 7,6 млн кассовых чеков).
Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.