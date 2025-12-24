Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Праздник ближе — чеки выше: сколько россияне тратят на сладкие подарки детям

Кондитерские наборы увеличили продажи на 73%
Экономика

В ходе анализа покупательского поведения выявлено значительное увеличение интереса к детским подаркам в преддверии новогодних праздников.

Новогодние подарки
Фото: Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новогодние подарки

Лидерство сладких подарков

Наиболее заметный скачок продаж наблюдался в категории кондитерских изделий, предназначенных в качестве подарков, где рост составил 73% относительно прошлогодних показателей. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Средний чек на сладкий подарок

Средний чек на приобретение подобного рода подарка достиг 524 рублей. Данные выводы сделаны на основании анализа транзакций, совершенных в период с октября по декабрь месяцев 2024 и 2025 годов (обработано 7,6 млн кассовых чеков).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
