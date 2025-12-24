Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
Мытьё курицы не удаляет сальмонеллу с мяса — учёные
Chery обновил Tiggo 4 дизайн и салон после рестайлинга
Лариса Долина не собирается уходить со сцены после скандала

Кофейная переформатировка: Бразилия переводит акценты экспорта в сторону России

Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Экономика

Бразилец Сержио Родригес дос Сантос, посол Бразилии в Москве, сообщил о значительном увеличении экспорта кофе в Россию.

Кофе и корица на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе и корица на столе

Рост экспорта

По словам дипломата, экспорт кофе в Россию вырос примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что кофе теперь стал товаром номер один для Бразилии, заменив сою на этом месте.

Разнообразие закупок

Россия закупает не только кофейные зерна, но и переработанный кофе, что имеет важное значение для Бразилии, пишет ТАСС.

" … речь идет о продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые мы поставляем на российский рынок", — отметил он.

Дос Сантос поделился, что в посольстве Бразилии предпочитают бразильский кофе.

"А в других местах я стараюсь искать бразильский кофе, но если его нет — ничего страшного, пью кофе из других стран тоже", — добавил посол.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Еда и рецепты
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Венеция зафиксировала 21 туриста на жителя
Грязный лоток повышает риск цистита и инфекций у кошек — Ouest-france
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Смысл праздника святителя Спиридона раскрыл отец Андрей (Сапунов)
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.