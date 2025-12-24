Кофейная переформатировка: Бразилия переводит акценты экспорта в сторону России

Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%

Бразилец Сержио Родригес дос Сантос, посол Бразилии в Москве, сообщил о значительном увеличении экспорта кофе в Россию.

Кофе и корица на столе

Рост экспорта

По словам дипломата, экспорт кофе в Россию вырос примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что кофе теперь стал товаром номер один для Бразилии, заменив сою на этом месте.

Разнообразие закупок

Россия закупает не только кофейные зерна, но и переработанный кофе, что имеет важное значение для Бразилии, пишет ТАСС.

" … речь идет о продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые мы поставляем на российский рынок", — отметил он.

Дос Сантос поделился, что в посольстве Бразилии предпочитают бразильский кофе.

"А в других местах я стараюсь искать бразильский кофе, но если его нет — ничего страшного, пью кофе из других стран тоже", — добавил посол.