Кофейная переформатировка: Бразилия переводит акценты экспорта в сторону России

Бразилец Сержио Родригес дос Сантос, посол Бразилии в Москве, сообщил о значительном увеличении экспорта кофе в Россию.
По словам дипломата, экспорт кофе в Россию вырос примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что кофе теперь стал товаром номер один для Бразилии, заменив сою на этом месте.
Россия закупает не только кофейные зерна, но и переработанный кофе, что имеет важное значение для Бразилии, пишет ТАСС.
" … речь идет о продуктах с более высокой добавленной стоимостью, которые мы поставляем на российский рынок", — отметил он.
Дос Сантос поделился, что в посольстве Бразилии предпочитают бразильский кофе.
"А в других местах я стараюсь искать бразильский кофе, но если его нет — ничего страшного, пью кофе из других стран тоже", — добавил посол.
