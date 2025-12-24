Масленица на подходе: поможет ли президентский кадр поднять продажи вологодского варенья

Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным

Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, известный своим "Вологодским вареньем", возлагает надежды на увеличение интереса к своей продукции. Поводом послужило видео с президентом РФ Владимиром Путиным, демонстрирующим баночку вишневого варенья, произведенного в Вологде.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишневое варенье

В ожидании всплеска продаж

Несмотря на отсутствие резкого увеличения объемов производства, предприятие ожидает всплеска спроса, как сообщил директор ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" Роман Кузнецов. По его словам, ажиотажного спроса пока не отмечено, и объемы варенья не были существенно увеличены.

Кузнецов подтвердил, что предприятие в курсе видеоролика, но отметил, что речь не идет о специальных поставках для президента. Директор выразил надежду на рост продаж, особенно в преддверии Масленицы.

Информация о производителе

ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" с 2001 года специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных ягод и фруктов, используя традиционные русские рецепты и щадящие технологии. Компания — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, выпускает более ста наименований продукции, которая реализуется по всей России, в том числе через крупных ритейлеров, а также экспортируется за рубеж, пишет ТАСС.