Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
Мытьё курицы не удаляет сальмонеллу с мяса — учёные
Chery обновил Tiggo 4 дизайн и салон после рестайлинга
Лариса Долина не собирается уходить со сцены после скандала

Масленица на подходе: поможет ли президентский кадр поднять продажи вологодского варенья

Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Экономика

Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, известный своим "Вологодским вареньем", возлагает надежды на увеличение интереса к своей продукции. Поводом послужило видео с президентом РФ Владимиром Путиным, демонстрирующим баночку вишневого варенья, произведенного в Вологде.

Вишневое варенье
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вишневое варенье

В ожидании всплеска продаж

Несмотря на отсутствие резкого увеличения объемов производства, предприятие ожидает всплеска спроса, как сообщил директор ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" Роман Кузнецов. По его словам, ажиотажного спроса пока не отмечено, и объемы варенья не были существенно увеличены.

Кузнецов подтвердил, что предприятие в курсе видеоролика, но отметил, что речь не идет о специальных поставках для президента. Директор выразил надежду на рост продаж, особенно в преддверии Масленицы.

Информация о производителе

ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" с 2001 года специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных ягод и фруктов, используя традиционные русские рецепты и щадящие технологии. Компания — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, выпускает более ста наименований продукции, которая реализуется по всей России, в том числе через крупных ритейлеров, а также экспортируется за рубеж, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Еда и рецепты
Грюйер и пармезан создают румяную корочку при запекании
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Имбирь теряет сочность при хранении на свету — Mein Schoener Garten
Экспорт кофе из Бразилии в Россию вырос примерно на 70%
Венеция зафиксировала 21 туриста на жителя
Грязный лоток повышает риск цистита и инфекций у кошек — Ouest-france
Астрономы Гарварда анализируют необычное поведение межзвёздной кометы 3I/ATLAS
Твердый острый сыр придает плотность новогоднему салату оливье
Вологодский комбинат ожидает всплеска продаж варенья из вишни после видео с Путиным
Российские дилеры ушли в минус в 2025 году — автоэксперт Подщеколдин
Смысл праздника святителя Спиридона раскрыл отец Андрей (Сапунов)
Тренды интерьера 2025 года: вместо штор используют панели и ставни — Aerobus News
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.