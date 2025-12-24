Масленица на подходе: поможет ли президентский кадр поднять продажи вологодского варенья

Вологодский комбинат пищевых продуктов леса, известный своим "Вологодским вареньем", возлагает надежды на увеличение интереса к своей продукции. Поводом послужило видео с президентом РФ Владимиром Путиным, демонстрирующим баночку вишневого варенья, произведенного в Вологде.
Несмотря на отсутствие резкого увеличения объемов производства, предприятие ожидает всплеска спроса, как сообщил директор ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" Роман Кузнецов. По его словам, ажиотажного спроса пока не отмечено, и объемы варенья не были существенно увеличены.
Кузнецов подтвердил, что предприятие в курсе видеоролика, но отметил, что речь не идет о специальных поставках для президента. Директор выразил надежду на рост продаж, особенно в преддверии Масленицы.
ООО "Вологодский комбинат пищевых продуктов леса" с 2001 года специализируется на производстве полезных сладостей из натуральных ягод и фруктов, используя традиционные русские рецепты и щадящие технологии. Компания — лауреат многочисленных международных и всероссийских конкурсов, выпускает более ста наименований продукции, которая реализуется по всей России, в том числе через крупных ритейлеров, а также экспортируется за рубеж, пишет ТАСС.
