НДС давит на малый бизнес: пекарня Машенька из Подмосковья планирует повышение цен

Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками

Денис Максимов, владелец пекарни "Машенька", расположенной в Подмосковье, сообщил о предстоящем повышении цен на ассортимент перед новогодними праздниками.

Рост цен неизбежен

Причиной тому послужили грядущие изменения в налоговом законодательстве.

"Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать (цены — ред.) обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло, а в связи с грядущими налоговыми изменениями, то есть НДС нам надо будет как-то нивелировать и включать в продукцию", — рассказал Максимов РИА Новости.

Сложности ведения бизнеса в новом году

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предприниматель из Люберец, Максимов, задал вопрос о сложностях, связанных с переходом малого бизнеса с патентной системы на уплату НДС. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет пользовался упрощенной системой, однако теперь, в связи с резкими переменами в законодательстве, ему потребуется нанять квалифицированного специалиста, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Рост цен в пекарне запланирован на конец года, 30 или 31 декабря.