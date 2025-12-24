НДС давит на малый бизнес: пекарня Машенька из Подмосковья планирует повышение цен

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Владелец пекарни "Машенька" из Подмосковья объявил о повышении цен перед праздниками
Экономика

Денис Максимов, владелец пекарни "Машенька", расположенной в Подмосковье, сообщил о предстоящем повышении цен на ассортимент перед новогодними праздниками.

Пирожки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирожки

Рост цен неизбежен

Причиной тому послужили грядущие изменения в налоговом законодательстве.

"Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать (цены — ред.) обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло, а в связи с грядущими налоговыми изменениями, то есть НДС нам надо будет как-то нивелировать и включать в продукцию", — рассказал Максимов РИА Новости.

Сложности ведения бизнеса в новом году

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным предприниматель из Люберец, Максимов, задал вопрос о сложностях, связанных с переходом малого бизнеса с патентной системы на уплату НДС. Он подчеркнул, что на протяжении восьми лет пользовался упрощенной системой, однако теперь, в связи с резкими переменами в законодательстве, ему потребуется нанять квалифицированного специалиста, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Рост цен в пекарне запланирован на конец года, 30 или 31 декабря. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
