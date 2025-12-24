Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Финансовая дисциплина ломается в магазине: как этого избежать

Импульсивные покупки съедают новогодний бюджет — эксперт Дайнеко
Экономика

Импульсивные и неконтролируемые траты, особенно учащающиеся в период подготовки к Новому году, способствуют возникновению дефицита личного бюджета у граждан России.

Торговый центр
Фото: Designed by Freepik by 4045, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Торговый центр

Такое мнение высказала Ольга Дайнеко, эксперт проекта "Моифинансы.рф", реализуемого НИФИ Минфина России, пишет Газета.Ru. 

Финансовое планирование

Сложность сдерживания спонтанных покупок возникает даже у людей, обычно придерживающихся финансовой дисциплины. Зачастую, избыточные траты обусловлены отсутствием финансового планирования, влиянием маркетинговых уловок и эмоциональным состоянием покупателей. Без учета расходов, четкого списка необходимых товаров и установленного бюджета, поддержание финансовой дисциплины становится задачей повышенной сложности.

Маркетинг торговых сетей

Дополнительным фактором, провоцирующим траты, выступают маркетинговые ходы в магазинах: товары первой необходимости обычно размещают в глубине торгового зала, в то время как на пути к ним покупатели сталкиваются с акциями, скидками и привлекательными витринами. В итоге, в корзине незаметно появляются ненужные мелочи, товары, купленные "про запас", и импульсивные приобретения из прикассовой зоны.

Импульсивные покупки

Эмоциональное и физиологическое состояние также влияет на решения о покупках: посещение магазина в состоянии голода, усталости или стресса повышает вероятность импульсивных приобретений. Стремление порадовать себя, подчеркнуть свой статус или соответствовать общепринятым стереотипам часто толкает людей на необдуманные покупки, особенно при увеличении доходов, подчеркнула Дайнеко.

Отдельная банковская карта

Эксперт рекомендует составлять список необходимых товаров и устанавливать лимит расходов перед походом в магазин. Для удобства контроля можно использовать отдельную банковскую карту и не пополнять ее при превышении лимита. Перед оплатой покупок рекомендуется еще раз просмотреть корзину и исключить ненужные товары.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
