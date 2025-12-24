Новая опция для самозанятых: платить взносы, чтобы не остаться без дохода при болезни

С 1 января 2026 самозанятым откроют возможность оплачиваемого больничного

Начиная с 1 января 2026 года, самозанятые граждане получат возможность оформить оплачиваемый больничный лист, заключив договор страхования через Социальный фонд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Врач оформляет документы

Об этом сообщил Михаил Меркулов, руководитель практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП, в интервью агентству "Прайм".

Варианты страхового покрытия и тарифы

Самозанятым будет предложено два варианта добровольного страхования для получения выплат по больничному листу: с годовым покрытием в 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Фиксированные ежемесячные взносы составят 1344 рубля и 1920 рублей соответственно, рассчитанные по специальному тарифу.

Условия получения выплат и порядок подключения

Выплаты по больничному станут доступны спустя шесть месяцев после начала внесения страховых платежей. Сумма пособия будет определяться исходя из трудового стажа и объема уже внесенных страховых взносов. Подключение к системе станет возможным через мобильное приложение "Мой налог" или портал Госуслуг сразу после ее запуска.