Новая опция для самозанятых: платить взносы, чтобы не остаться без дохода при болезни

Начиная с 1 января 2026 года, самозанятые граждане получат возможность оформить оплачиваемый больничный лист, заключив договор страхования через Социальный фонд.
Об этом сообщил Михаил Меркулов, руководитель практики "Организационное развитие" КСК ГРУПП, в интервью агентству "Прайм".
Самозанятым будет предложено два варианта добровольного страхования для получения выплат по больничному листу: с годовым покрытием в 35 тысяч или 50 тысяч рублей. Фиксированные ежемесячные взносы составят 1344 рубля и 1920 рублей соответственно, рассчитанные по специальному тарифу.
Выплаты по больничному станут доступны спустя шесть месяцев после начала внесения страховых платежей. Сумма пособия будет определяться исходя из трудового стажа и объема уже внесенных страховых взносов. Подключение к системе станет возможным через мобильное приложение "Мой налог" или портал Госуслуг сразу после ее запуска.
