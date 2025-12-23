Миллиарды под контролем суда: Роснано заблокировал имущество Чубайса и Уринсона по делу Crocus

Арбитражным судом Москвы принято решение об аресте активов, включая денежные средства и имущество, ряда бывших топ-менеджеров "Роснано", в том числе Анатолия Чубайса и Якова Уринсона.
Данная мера применена судьей Анной Петрухиной в качестве обеспечения иска, поданного компанией "Роснано" к своему прошлому руководству.
12 декабря "Роснано" инициировала судебное разбирательство, предъявив иск к экс-руководителям с требованием о возмещении убытков в размере 11,9 млрд рублей. Претензии связаны с проектом Crocus, направленным на организацию отечественного производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.
Компания "Роснано" аргументировала необходимость ареста активов риском их вывода ответчиками за пределы Российской Федерации. По мнению истца, экс-руководители не заинтересованы в сохранении имущества в России, что создает угрозу неисполнения будущего судебного решения.
Стоит отметить, что "Роснано" и ранее предъявляла претензии к прежнему руководству.
Анатолий Чубайс занимал пост главы "Роснано" с 2008 по 2020 годы и покинул Россию в марте 2022 года.
Весной текущего года по иску "Роснано" уже налагался арест на имущество Чубайса и других ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей. МВД сообщало о выявленных в 2017 году действиях подозреваемых по сокрытию негативных финансовых результатов компании путем неправомерной реклассификации обязательств, пишет РБК.
Пожар в Нотр-Даме уничтожил часть собора, но открыл тайну, о которой не знали веками. Под руинами нашли технологии, не свойственные Средневековью.