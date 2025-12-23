Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллиарды под контролем суда: Роснано заблокировал имущество Чубайса и Уринсона по делу Crocus

Арбитражный суд арестовал активы бывших топ‑менеджеров Роснано Чубайса и Уринсона
Экономика

Арбитражным судом Москвы принято решение об аресте активов, включая денежные средства и имущество, ряда бывших топ-менеджеров "Роснано", в том числе Анатолия Чубайса и Якова Уринсона.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Молоток судьи

Данная мера применена судьей Анной Петрухиной в качестве обеспечения иска, поданного компанией "Роснано" к своему прошлому руководству.

Судебный иск "Роснано"

12 декабря "Роснано" инициировала судебное разбирательство, предъявив иск к экс-руководителям с требованием о возмещении убытков в размере 11,9 млрд рублей. Претензии связаны с проектом Crocus, направленным на организацию отечественного производства магниторезистивной оперативной памяти MRA.

Обоснование обеспечительных мер

Компания "Роснано" аргументировала необходимость ареста активов риском их вывода ответчиками за пределы Российской Федерации. По мнению истца, экс-руководители не заинтересованы в сохранении имущества в России, что создает угрозу неисполнения будущего судебного решения.

Стоит отметить, что "Роснано" и ранее предъявляла претензии к прежнему руководству.

Анатолий Чубайс занимал пост главы "Роснано" с 2008 по 2020 годы и покинул Россию в марте 2022 года.

Весной текущего года по иску "Роснано" уже налагался арест на имущество Чубайса и других ответчиков на сумму 5,6 млрд рублей. МВД сообщало о выявленных в 2017 году действиях подозреваемых по сокрытию негативных финансовых результатов компании путем неправомерной реклассификации обязательств, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
