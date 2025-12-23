Российская нефть покоряет экспортный Олимп: танкерные очереди затягиваются

Экспорт нефти из России достиг рекордных значений за 30 месяцев — Bloomberg

Экспорт российской нефти достиг пиковых значений за последние 30 месяцев, однако скопление танкеров, ожидающих разгрузки, привело к увеличению объемов нефти, находящейся в плавучих хранилищах.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Добыча нефти

Рекордные объёмы поставок

Согласно данным от 21 декабря, средний суточный объем экспорта за последние четыре недели достиг наивысшей отметки с мая 2023 года. Фактические поставки сырой нефти 21 декабря составили 4,04 млн баррелей в сутки, а средний показатель за четыре недели — 3,86 млн баррелей в сутки.

Предыдущий максимум был зафиксирован 14 мая 2023 года, когда суточные поставки достигали 4,07 млн баррелей, а средний четырехнедельный показатель составлял 3,88 млн баррелей.

Увеличение объёмов нефти в танкерах

Объем нефти, находящейся в танкерах в пути, увеличился на 48% с конца августа, достигнув 185 млн баррелей. Не менее двадцати танкеров с российской нефтью ждут разрешения на швартовку в портах Китая и Индии, а некоторые суда испытывают значительные задержки в доставке грузов, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.