Будущее пива под вопросом: молодёжь предпочитает что-то новое, пивовары ищут способы выжить

Потребление пива в Словакии продолжает снижаться. В 1990 году средний уровень потребления на душу населения составлял 95,6 литра, а в 2024 году этот показатель уменьшился до 48 литров.
Современное поколение отличается от своих родителей и бабушек. Если старшее поколение предпочитает традиционные сорта пива, то молодежь ищет что-то новое и необычное, отмечает Зденек Коварж, менеджер по коммуникациям в компании Plzenský Prazdroj.
Поэтому пивоварни стремятся соответствовать изменяющимся требованиям. В Словакии популярны алкогольные коктейли на основе пива, предлагается до 10 сортов безалкогольного пива с различными вкусами.
Современные пивные тенденции формируют вкусы будущих поколений, и пиво, возможно, найдет новые формы и способы, соответствующие интересам потребителей, пишет Pravda.
