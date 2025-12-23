Сербский газовый мост с Россией укрепили, но NIS может сменить хозяина

Сербия заручилась поддержкой России в вопросе газоснабжения, продлив соглашение о поставках до конца марта 2026 года.
Информацию подтвердил сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала RTS. Об этом сообщает Газета.Ru.
Вучич также сообщил о переговорах между представителями "Газпрома" и венгерской нефтегазовой компанией MOL относительно возможной продажи доли российской компании в сербской нефтяной компании NIS.
Президент подчеркнул, что в случае, если соглашение о продаже доли не будет достигнуто, государство возьмет NIS под свой контроль, выплатив российской стороне стоимость их доли.
В конце ноября нефтеперерабатывающий завод NIS в городе Панчево, где основным акционером является "Газпром", приостановил свою работу из-за дефицита сырой нефти.
