Национализация металлургического предприятия Huta Częstochowa знаменует собой поворотный момент для Польши. Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что этот шаг важен с точки зрения национальной безопасности, а также для укрепления промышленности в целом, пишет EADaily.
Косиняк-Камыш уточнил, что завод, располагающий конвертерным цехом и прокатным станом, занимающим обширную территорию, предлагает редкую возможность осуществлять полный производственный цикл. Он особо отметил способность предприятия производить толстолистовую сталь, в том числе бронелисты значительной толщины, что имеет исключительное значение для удовлетворения потребностей оборонной отрасли.
Следует отметить, что в последние годы польское руководство последовательно реализует политику наращивания военной мощи страны по различным направлениям. После приобретения металлургического комбината был подписан протокол о намерениях между Polska Grupa Zbrojeniowa, Węglokoks и Huta Częstochowa, направленный на консолидацию усилий по использованию производственных мощностей завода в интересах оборонного сектора.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.