Оборонные приоритеты: Польша перестраивает экономику под военные задачи

Польский Huta Częstochowa будет выпускать толстолистовую сталь для оборонного сектора

Национализация металлургического предприятия Huta Częstochowa знаменует собой поворотный момент для Польши. Глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что этот шаг важен с точки зрения национальной безопасности, а также для укрепления промышленности в целом, пишет EADaily.

Уникальные производственные возможности завода

Косиняк-Камыш уточнил, что завод, располагающий конвертерным цехом и прокатным станом, занимающим обширную территорию, предлагает редкую возможность осуществлять полный производственный цикл. Он особо отметил способность предприятия производить толстолистовую сталь, в том числе бронелисты значительной толщины, что имеет исключительное значение для удовлетворения потребностей оборонной отрасли.

Усиление милитаризации Польши

Следует отметить, что в последние годы польское руководство последовательно реализует политику наращивания военной мощи страны по различным направлениям. После приобретения металлургического комбината был подписан протокол о намерениях между Polska Grupa Zbrojeniowa, Węglokoks и Huta Częstochowa, направленный на консолидацию усилий по использованию производственных мощностей завода в интересах оборонного сектора.