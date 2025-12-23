Медь обновляет рекорды — и это не только про спрос

Цены на медь превысили отметку в $12 тыс. за тонну

Цена трехмесячных фьючерсов на медь, торгуемых на Лондонской бирже металлов, продемонстрировала значительный подъём.

Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медь

К 13:47 по московскому времени был зафиксирован рост на 0,96%, что привело к установлению нового исторического максимума в $12 025 за тонну.

Небольшая коррекция после пика

Однако, к 14:15 мск темпы роста несколько замедлились, и стоимость меди скорректировалась до $11 925 за тонну, что соответствует увеличению на 0,37%.

Факторы, влияющие на рост цен

Стоит отметить, что 22 декабря фьючерсы на медь на LME уже обновляли исторический рекорд, достигнув отметки в $11 993 за тонну. Как сообщает Bloomberg, подорожание металла в последние месяцы обусловлено растущей обеспокоенностью по поводу сокращения глобальных поставок. Одной из причин такой ситуации является увеличение запасов меди в США в преддверии возможного повышения импортных пошлин.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Citigroup Inc. прогнозируют дальнейший рост стоимости меди, ожидая, что она может достичь $13 000 за тонну ко второму кварталу 2026 года.