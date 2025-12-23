Челябинский астролог Александр Солодухин предостерег от оформления ипотечных кредитов в 2026 году. Он считает, что текущие условия делают ипотеку крайне невыгодной.
Вместо ипотеки астролог рекомендует инвестировать свободные средства в физические драгоценные металлы, такие как золото и серебро, в виде слитков. Он предостерегает от использования металлических счетов, считая их ненадёжными в случае банкротства банка.
Солодухин также прогнозирует возможный кратковременный рост курса доллара, особенно в случае обвала западных финансовых рынков. Однако он уверен, что за этим последует резкое падение доллара. Астролог советует тем, кто готов рискнуть, попытаться заработать на этих колебаниях, пишет URA.RU.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.