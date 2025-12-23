Золото или долговая петля? Астролог указал лучший путь для сбережений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Челябинский астролог Солодухин предостерёг от ипотеки в 2026 году
Экономика

Челябинский астролог Александр Солодухин предостерег от оформления ипотечных кредитов в 2026 году. Он считает, что текущие условия делают ипотеку крайне невыгодной.

Золотые монеты
Фото: Designed by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золотые монеты

Избегайте ипотеки и выбирайте драгоценные металлы

Вместо ипотеки астролог рекомендует инвестировать свободные средства в физические драгоценные металлы, такие как золото и серебро, в виде слитков. Он предостерегает от использования металлических счетов, считая их ненадёжными в случае банкротства банка. 

Прогноз для доллара

Солодухин также прогнозирует возможный кратковременный рост курса доллара, особенно в случае обвала западных финансовых рынков. Однако он уверен, что за этим последует резкое падение доллара. Астролог советует тем, кто готов рискнуть, попытаться заработать на этих колебаниях, пишет URA.RU.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
