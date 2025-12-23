Золото или долговая петля? Астролог указал лучший путь для сбережений

Челябинский астролог Солодухин предостерёг от ипотеки в 2026 году

Челябинский астролог Александр Солодухин предостерег от оформления ипотечных кредитов в 2026 году. Он считает, что текущие условия делают ипотеку крайне невыгодной.

Фото: Designed by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Золотые монеты

Избегайте ипотеки и выбирайте драгоценные металлы

Вместо ипотеки астролог рекомендует инвестировать свободные средства в физические драгоценные металлы, такие как золото и серебро, в виде слитков. Он предостерегает от использования металлических счетов, считая их ненадёжными в случае банкротства банка.

Прогноз для доллара

Солодухин также прогнозирует возможный кратковременный рост курса доллара, особенно в случае обвала западных финансовых рынков. Однако он уверен, что за этим последует резкое падение доллара. Астролог советует тем, кто готов рискнуть, попытаться заработать на этих колебаниях, пишет URA.RU.