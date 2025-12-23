Не ждите у моря погоды: почему сезонность больше не влияет на продажу квартир

Эксперт Полторак заявил о потере актуальности сезонности для продажи квартир

Григорий Полторак, почетный член Российской гильдии риэлторов и президент компании "Бест Недвижимость", заявил, что в текущей ситуации попытки спрогнозировать самый благоприятный период для продажи городской квартиры потеряли актуальность.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ручка и замок на входной двери

Рынок стал непредсказуемым, и традиционные сезонные колебания больше не играют существенной роли. Эксперт в интервью MoneyTimes поделился своими соображениями о том, когда лучше всего предлагать недвижимость на продажу и какие факторы действительно влияют на успех сделки.

Полторак подчеркнул, что сейчас ожидания идеального момента для продажи превратились в игру в удачу. Современная динамичная среда делает откладывание важных решений в надежде на более выгодные обстоятельства нецелесообразным.

Сезонность потеряла актуальность

"Теперь практически нет никакой сезонности. Очевидно, что в первые дни января никто не будет ездить на просмотры. Но далее уже вполне может быть. Поэтому нет здесь никакой сезонности", — отметил эксперт.

Некоторое оживление наблюдается в преддверии новогодних праздников. К концу года люди стараются завершить дела, поэтому в ноябре-декабре количество сделок немного увеличивается.

Удалённые сервисы стирают сезонность

По мнению специалиста, сделки совершаются в течение всего года, а развитие онлайн-сервисов позволяет проводить показы, переговоры и оформление документов, не привязываясь к сезону. Исключение составляет загородная недвижимость.

"Загородную недвижимость вряд ли покупают зимой, потому что и добраться тяжелее, и сложнее оценить прелести загородной жизни. Посмотреть красоты, зелень. Земли зимой не видно", — пояснил Полторак.

В заключение Полторак подчеркнул, что успех продажи зависит, прежде всего, от адекватной рыночной цены и уникальности самого объекта.