Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт
Японский электрод снизил деградацию литий-воздушных батарей — Auto Bild
Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Брусника дает первый урожай на 2-3 год после посадки
Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина
Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина

Не ждите у моря погоды: почему сезонность больше не влияет на продажу квартир

Эксперт Полторак заявил о потере актуальности сезонности для продажи квартир
Экономика

Григорий Полторак, почетный член Российской гильдии риэлторов и президент компании "Бест Недвижимость", заявил, что в текущей ситуации попытки спрогнозировать самый благоприятный период для продажи городской квартиры потеряли актуальность.

Ручка и замок на входной двери
Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ручка и замок на входной двери

Рынок стал непредсказуемым, и традиционные сезонные колебания больше не играют существенной роли. Эксперт в интервью MoneyTimes поделился своими соображениями о том, когда лучше всего предлагать недвижимость на продажу и какие факторы действительно влияют на успех сделки.

Полторак подчеркнул, что сейчас ожидания идеального момента для продажи превратились в игру в удачу. Современная динамичная среда делает откладывание важных решений в надежде на более выгодные обстоятельства нецелесообразным.

Сезонность потеряла актуальность

"Теперь практически нет никакой сезонности. Очевидно, что в первые дни января никто не будет ездить на просмотры. Но далее уже вполне может быть. Поэтому нет здесь никакой сезонности", — отметил эксперт.

Некоторое оживление наблюдается в преддверии новогодних праздников. К концу года люди стараются завершить дела, поэтому в ноябре-декабре количество сделок немного увеличивается.

Удалённые сервисы стирают сезонность

По мнению специалиста, сделки совершаются в течение всего года, а развитие онлайн-сервисов позволяет проводить показы, переговоры и оформление документов, не привязываясь к сезону. Исключение составляет загородная недвижимость.

"Загородную недвижимость вряд ли покупают зимой, потому что и добраться тяжелее, и сложнее оценить прелести загородной жизни. Посмотреть красоты, зелень. Земли зимой не видно", — пояснил Полторак.

В заключение Полторак подчеркнул, что успех продажи зависит, прежде всего, от адекватной рыночной цены и уникальности самого объекта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Садоводство, цветоводство
Мшанка шиловидная образует вечнозелёный ковёр на участке
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.