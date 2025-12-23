Обманные схемы с ценниками: как не остаться без денег перед праздниками

Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам

В преддверии Нового года покупателям следует быть готовыми к традиционному росту цен. Александр Виноградов, глава Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей, поделился своими прогнозами относительно цен на товары.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Магазин

Приостановка отгрузок с птицефабрики "Волжанин", обеспечивавшей пятую часть всего объема производства, в связи с обнаружением птичьего гриппа, может спровоцировать рост цен. Возобновление работы предприятия, по оценкам специалистов, ожидается не раньше чем через полгода.

Экспертное мнение о ценовом скачке

Александр Виноградов подчеркивает, что подобные ситуации на птицефабриках, к сожалению, не редкость и обычно приводят к увеличению стоимости продукции, особенно в период подготовки к праздникам, пишет "Царьград".

Помимо яиц, подорожание может затронуть и другие категории товаров, пользующиеся повышенным спросом в это время года, в частности, красную рыбу, мандарины, бананы и прочие фрукты.

Советы потребителям от Александра Виноградова

В последние дни декабря, 30 и 31 числа, продавцы, стремясь избавиться от нереализованных остатков, вероятнее всего, предложат скидки. Александр Виноградов рекомендует тщательно проверять этикетки и убеждаться в свежести товаров перед покупкой. Особое внимание следует обратить на дату изготовления: если краска легко стирается, это может свидетельствовать о подделке.

В условиях предпраздничной суеты эксперты советуют сохранять хладнокровие и разумно планировать покупки, стараясь не поддаваться панике и ажиотажу.