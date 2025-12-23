Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Заморозка зёрен делает помол кофе более однородным — бариста
Короткий день зимой негативно влияет на настроение — эндокринолог Барсуков
Эксперт Полторак заявил о потере актуальности сезонности для продажи квартир
Приход в середине вечера снижает тревожность интровертов — ивент-менеджер Вейшторт
Японский электрод снизил деградацию литий-воздушных батарей — Auto Bild
Кожа вокруг глаз стареет быстрее из-за мимики и тонкого эпидермиса — Vita
Брусника дает первый урожай на 2-3 год после посадки
Увольнение не делает человека менее ценным — психолог Мухина
Компания Инстасамки "Рич Флекс" будет ликвидирована

Обманные схемы с ценниками: как не остаться без денег перед праздниками

Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Экономика

В преддверии Нового года покупателям следует быть готовыми к традиционному росту цен. Александр Виноградов, глава Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей, поделился своими прогнозами относительно цен на товары.

Магазин
Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Магазин

Приостановка отгрузок с птицефабрики "Волжанин", обеспечивавшей пятую часть всего объема производства, в связи с обнаружением птичьего гриппа, может спровоцировать рост цен. Возобновление работы предприятия, по оценкам специалистов, ожидается не раньше чем через полгода.

Экспертное мнение о ценовом скачке

Александр Виноградов подчеркивает, что подобные ситуации на птицефабриках, к сожалению, не редкость и обычно приводят к увеличению стоимости продукции, особенно в период подготовки к праздникам, пишет "Царьград".

Помимо яиц, подорожание может затронуть и другие категории товаров, пользующиеся повышенным спросом в это время года, в частности, красную рыбу, мандарины, бананы и прочие фрукты.

Советы потребителям от Александра Виноградова

В последние дни декабря, 30 и 31 числа, продавцы, стремясь избавиться от нереализованных остатков, вероятнее всего, предложат скидки. Александр Виноградов рекомендует тщательно проверять этикетки и убеждаться в свежести товаров перед покупкой. Особое внимание следует обратить на дату изготовления: если краска легко стирается, это может свидетельствовать о подделке.

В условиях предпраздничной суеты эксперты советуют сохранять хладнокровие и разумно планировать покупки, стараясь не поддаваться панике и ажиотажу.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Наука и техника
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Укладка с эффектом мокрых волос вернулась на подиумы и красные дорожки
Морская соль раскрывает вкус эспрессо — бариста
Отмену публикации деклараций депутатов связали с защитой данных — адвокат Алешкин
Извержение Хунга вызвало охлаждение стратосферы на 0,5–1 °C — по данным Earth
Поддерживать зрение помогает сбалансированное питание — офтальмолог Левина
Африканский карликовый крокодил издает звук, похожий на мычание — IFLScience
Нехватка места для корней ухудшает рост рождественского кактуса — Actualno
Пауза в работе крупнейшей птицефабрики способна разогнать цены к праздникам
Текущий период благоприятен для долгосрочной стратегии
Глубокое увлажнение перед выходом на мороз вредит коже — дерматолог Сафонова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.