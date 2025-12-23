Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефтяной трофей: США нашли способ пополнить свой резерв за счёт Венесуэлы

Трамп заявил, что США решат судьбу захваченных у Венесуэлы танкеров и нефти
Экономика

Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что США сохранят сырую нефть и танкеры, захваченные вблизи Венесуэлы.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Планы на изъятую нефть

"Возможно, мы продадим её, либо оставим себе, будем использовать в стратегическом резерве. Корабли тоже оставим себе", — цитирует слова Трампа CNBC.

Усиление давления на Венесуэлу

Ранее Трамп отдал приказ о блокаде нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые заходят в Венесуэлу или покидают её, тем самым усиливая давление на президента Николаса Мадуро.

Венесуэла имеет самые большие запасы нефти в мире. Согласно информации, предоставленной Kpler, в текущем году экспорт нефти из этой страны достигает примерно 749 тысяч баррелей ежедневно, причем значительная доля, превышающая половину, направляется в Китай.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
