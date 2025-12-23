Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов
Лук шалот для подоконника даёт более густую зелень — Вероника Поливкина
Учёные PNAS связали присутствие боратов с запуском мира РНК
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава

Сладкая жизнь закончится: популярные бренды готовят россиян к тяжёлым временам

Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен
Экономика

Производители продуктов питания готовятся к повышению отпускных цен для розничных сетей, что отразится на бюджете потребителей. С января 2026 года ожидается увеличение стоимости товаров из-за повышения ставки НДС с 20% до 22%.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Производители предупреждают ретейлеров

Ряд крупных компаний, включая "Орими Трэйд" (чайные бренды Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофейные Jardin и "Жокей") и "Лотте КФ Рус" (кондитерские изделия Choco Pie, Amante, Chic Choc), уже уведомили торговые сети о предстоящем пересмотре цен.

В письмах отмечается, что изменение налоговой ставки служит основанием для корректировки, но конкретные цифры не названы. Аналогичные предупреждения получили ретейлеры от "Хлебпрома" (продукция Mirel, "Русская нива", Dr. Korner, Bakerton), "Кофейного дома "Хорсъ" (кофе Egoiste) и "Торгового дома "Кухня без границ»" (готовые блюда "Биг ланч" и "Вот это да"). Поставки по старым ценам после Нового года могут быть приостановлены, если не будут согласованы новые условия, пишет "Царьград" со ссылкой на "Ъ" и "Фонтанку".

Прогнозы экспертов и влияние на потребителей

Эксперты предсказывают небольшой рост закупочных цен в пределах 2-3%, который не затронет все товары. Алексей Ванчугов из "Ванчугов и партнёры" считает, что производители скоропортящихся продуктов имеют больше оснований для повышения цен из-за нестабильных расходов на логистику.

Ритейлеры, как правило, защищены контрактами, ограничивающими рост цен, и могут отказаться от их увеличения. Однако основное бремя ляжет на плечи потребителей, поскольку сети не смогут полностью компенсировать удорожание, учитывая стремление покупателей экономить на продуктах.

Михаил Бурмистров из "Infoline-Аналитики" полагает, что компенсировать рост цен за счет покупателей будет сложно, хотя резкого падения спроса не ожидается, за исключением табачной продукции. В результате подорожание чая, кофе, хлеба и сладостей может стать реальностью для потребителей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Наука и техника
Китай начал сверхглубокое бурение в Таримском бассейне — Earth
Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Наука и техника
Статуи острова Пасхи перемещали раскачиванием с помощью верёвок — PopSci
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Конец года повышает чувствительность к ожиданиям и сравнениям
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев
ВОЗ зафиксировала ускоренный рост заболеваемости гриппом K
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.