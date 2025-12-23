Сладкая жизнь закончится: популярные бренды готовят россиян к тяжёлым временам

Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен

Производители продуктов питания готовятся к повышению отпускных цен для розничных сетей, что отразится на бюджете потребителей. С января 2026 года ожидается увеличение стоимости товаров из-за повышения ставки НДС с 20% до 22%.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Производители предупреждают ретейлеров

Ряд крупных компаний, включая "Орими Трэйд" (чайные бренды Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофейные Jardin и "Жокей") и "Лотте КФ Рус" (кондитерские изделия Choco Pie, Amante, Chic Choc), уже уведомили торговые сети о предстоящем пересмотре цен.

В письмах отмечается, что изменение налоговой ставки служит основанием для корректировки, но конкретные цифры не названы. Аналогичные предупреждения получили ретейлеры от "Хлебпрома" (продукция Mirel, "Русская нива", Dr. Korner, Bakerton), "Кофейного дома "Хорсъ" (кофе Egoiste) и "Торгового дома "Кухня без границ»" (готовые блюда "Биг ланч" и "Вот это да"). Поставки по старым ценам после Нового года могут быть приостановлены, если не будут согласованы новые условия, пишет "Царьград" со ссылкой на "Ъ" и "Фонтанку".

Прогнозы экспертов и влияние на потребителей

Эксперты предсказывают небольшой рост закупочных цен в пределах 2-3%, который не затронет все товары. Алексей Ванчугов из "Ванчугов и партнёры" считает, что производители скоропортящихся продуктов имеют больше оснований для повышения цен из-за нестабильных расходов на логистику.

Ритейлеры, как правило, защищены контрактами, ограничивающими рост цен, и могут отказаться от их увеличения. Однако основное бремя ляжет на плечи потребителей, поскольку сети не смогут полностью компенсировать удорожание, учитывая стремление покупателей экономить на продуктах.

Михаил Бурмистров из "Infoline-Аналитики" полагает, что компенсировать рост цен за счет покупателей будет сложно, хотя резкого падения спроса не ожидается, за исключением табачной продукции. В результате подорожание чая, кофе, хлеба и сладостей может стать реальностью для потребителей.