Тревожный звонок для покупателей: что может превратить вашу новую квартиру в финансовую ловушку

Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Экономика

Покупка жилья в условиях экономической неопределенности связана с серьезными рисками и требует взвешенного подхода. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, финансовый аналитик, публицист и общественный деятель Александр Лежава.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам Лежавы, универсальных рекомендаций по срокам покупки жилья не существует. Каждое решение, подчеркнул эксперт, должно приниматься с учетом конкретных обстоятельств, уровня дохода и личных рисков. Покупка недвижимости — шаг долгосрочный, требующий не эмоций, а холодного расчета.

"Решение о покупке жилья всегда должно приниматься индивидуально, с учетом личных обстоятельств и финансовых возможностей. Универсальных рекомендаций здесь быть не может, поскольку у каждого человека своя ситуация и свои приоритеты. Для одних приобретение недвижимости — необходимость, требующая немедленных действий, для других — шаг, который можно отложить до более стабильного времени", — пояснил он.

Экономист отметил, что ипотека в нынешних условиях остается крайне рискованным инструментом, особенно на фоне сохраняющейся геополитической нестабильности. По его словам, заемщики нередко недооценивают долгосрочные риски, связанные не только с экономикой, но и с общей ситуацией в стране. Лежава напомнил, что во времена конфликтов недвижимость в приграничных районах может подвергаться разрушениям, и подобные примеры уже известны.

"Покупка недвижимости в ипотеку на 10, 15 или 30 лет — это очень рискованная игра. Люди не всегда задумываются о том, что могут потерять работу, здоровье или столкнуться с экономическими трудностями, из-за которых выплаты станут невозможны. В условиях военного конфликта и нестабильной экономики такие риски только возрастают, и будущий год, судя по развитию событий, может оказаться еще менее предсказуемым", — заключил Лежава.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
