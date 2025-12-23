МРОТ как волшебная палочка: как изменится жизнь работающих пенсионеров

МРОТ влияет на доход и соцгарантии тем, кто работает после выхода на пенсию

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) представляет собой законодательно установленный минимум, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный отработанный месяц. С 1 января 2026 года в России этот показатель установлен на уровне 27 093 рубля.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пенсионер считает деньги дома

Какое значение МРОТ имеет для пенсионеров

МРОТ влияет на уровень доходов работающих пенсионеров. Зарплата не может быть ниже этой суммы, что важно для формирования будущей пенсии и социальных гарантий. Также от МРОТ зависят размеры различных пособий, например, выплат по больничному листу.

Реальность и МРОТ

Следует признать, что немногие согласятся работать полный день за минимальную зарплату. Зачастую низкий МРОТ в документах свидетельствует о "серых" зарплатах или неполной занятости. В ряде регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург и северные территории, МРОТ может быть выше федерального значения за счет региональных надбавок, пишут argumenti.ru.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

С 2025 года возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году ожидается повышение на 7,6%, что увеличит среднюю пенсию до 23 800 рублей.

Перерасчёт пенсии после прекращения работы

Все пропущенные индексации за годы работы учитываются Социальным фондом. После увольнения СФР автоматически пересчитает пенсию с учетом всех "недополученных" повышений. Новая, увеличенная пенсия будет выплачиваться с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, без необходимости подачи заявления.