МРОТ как волшебная палочка: как изменится жизнь работающих пенсионеров

МРОТ (минимальный размер оплаты труда) представляет собой законодательно установленный минимум, который работодатель обязан выплачивать сотруднику за полный отработанный месяц. С 1 января 2026 года в России этот показатель установлен на уровне 27 093 рубля.
МРОТ влияет на уровень доходов работающих пенсионеров. Зарплата не может быть ниже этой суммы, что важно для формирования будущей пенсии и социальных гарантий. Также от МРОТ зависят размеры различных пособий, например, выплат по больничному листу.
Следует признать, что немногие согласятся работать полный день за минимальную зарплату. Зачастую низкий МРОТ в документах свидетельствует о "серых" зарплатах или неполной занятости. В ряде регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург и северные территории, МРОТ может быть выше федерального значения за счет региональных надбавок, пишут argumenti.ru.
С 2025 года возобновлена ежегодная индексация пенсий для работающих пенсионеров. В 2026 году ожидается повышение на 7,6%, что увеличит среднюю пенсию до 23 800 рублей.
Все пропущенные индексации за годы работы учитываются Социальным фондом. После увольнения СФР автоматически пересчитает пенсию с учетом всех "недополученных" повышений. Новая, увеличенная пенсия будет выплачиваться с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, без необходимости подачи заявления.
