Кредитки в прошлом? Россияне сделали неожиданный выбор для новогоднего шопинга

Россияне всё чаще выбирают рассрочку для новогодних покупок — "Выберу.ру"

Согласно опросу "Выберу.ру", популярность рассрочки как способа оплаты новогодних приобретений значительно возросла в России.

Фото: https://unsplash.com by freestocks is licensed under Free Девушка с пакетами

31% респондентов планируют воспользоваться рассрочкой, в то время как только 18% отдают предпочтение кредитным картам. В прошлом году наблюдалась противоположная тенденция: кредитные карты были предпочтительнее для 38% опрошенных, а рассрочку планировали использовать лишь 11%.

Региональные особенности использования рассрочки

Наибольший интерес к рассрочке проявляют жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан, Краснодарского края и Новосибирской области. В этих регионах доля желающих совершить новогодние покупки в рассрочку на 6-10% выше, чем в среднем по стране.

Финансовые обязательства пользователей кредитных карт и рассрочек

У пользователей кредитных карт средняя сумма задолженности варьируется от 100 до 200 тысяч рублей, и они планируют потратить еще примерно 70 тысяч рублей на новогодние покупки. Что касается пользователей рассрочек, то их текущие обязательства составляют от 20 до 50 тысяч рублей, при этом более половины (53%) намерены оформить новые рассрочки на сумму от 30 до 50 тысяч рублей в преддверии Нового года, пишет ТАСС.

Исследование основано на данных, полученных в результате опроса 2500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет.