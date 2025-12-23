Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создание праздничного стола требует сочетания цвета, свечей и натуральных материалов
Нежирное мясо и рыба станут лучшим выбором для горячего — диетолог Гинзбург
Туман перед глазами после гриппа А связан с аутоиммунной реакцией — врачи
Аврора Киба уверена в своей победе над Викторией Боней
Творог жирностью 5–9 процентов даёт крему гладкую текстуру — кондитеры
Renault вошла в капитал Nissan и создала альянс в 1999 году — Jalopnik
65% россиян встретят Новый год дома или у друзей — исследование Купибилет
Пересадка с делением сняла перегрузку корней у орхидей — Mein Schoener Garten
Овощи и зелень стали основой меню в год Огненной Лошади

Экономика или суверенитет? Всё больше поляков поддерживают Полексит

Среди трудоспособного населения Польши растёт евроскептицизм — IBRiS
Экономика

Результаты опроса, проведённого социологическим институтом IBRiS по заказу портала Wirtualna Polska, свидетельствуют о том, что каждый четвёртый житель Польши высказывается за выход страны из состава Европейского союза.

Флаг
Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг

По мнению 24,7% опрошенных, актуальность вопроса о "Полексите" недооценена и требует повышенного внимания. 

Мнение эксперта

Глава IBRiS Марчин Дума отметил, что поддержка "Полексита" приобрела значительный вес и может оказать влияние на политическую ситуацию в стране. По его словам, вопрос о членстве в ЕС перестал быть прерогативой исключительно политической элиты и отражает глубокие социальные изменения.

Возрастные и географические факторы

Опрос также показал, что наиболее евроскептически настроены поляки трудоспособного возраста (30-40 лет), ощущающие на себе реалии рынка труда и стоимость жизни. В сельской местности поддержка выхода из ЕС выше, чем в крупных городах, сообщает словацкое издание Pravda.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Новости спорта
Приседания, отжимания и планка составляют базу домашних тренировок
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Новости спорта
Парные силовые упражнения развивают прикладную силу
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Популярное
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне

Пищевая сода помогает справляться с засорами без агрессивной химии. Рассказываем, как безопасно очистить слив и поддерживать его в рабочем состоянии.

Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова
Убийство генерала Сарварова: ответный симметричный удар по бандеровцам необходим
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Последние материалы
Туман перед глазами после гриппа А связан с аутоиммунной реакцией — врачи
Аврора Киба уверена в своей победе над Викторией Боней
Пожар открыл в стенах Нотр-Дама скобы XII века
Творог жирностью 5–9 процентов даёт крему гладкую текстуру — кондитеры
Прореживание до 3–5 см увеличивает размер корнеплодов моркови
Renault вошла в капитал Nissan и создала альянс в 1999 году — Jalopnik
Нагрузка на шею возрастает в 4–5 раз при длительном наклоне головы
65% россиян встретят Новый год дома или у друзей — исследование Купибилет
Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году
Либеральные реформы привели к вымиранию сёл — Максим Шевченко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.