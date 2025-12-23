Экономика или суверенитет? Всё больше поляков поддерживают Полексит

Среди трудоспособного населения Польши растёт евроскептицизм — IBRiS

Результаты опроса, проведённого социологическим институтом IBRiS по заказу портала Wirtualna Polska, свидетельствуют о том, что каждый четвёртый житель Польши высказывается за выход страны из состава Европейского союза.

Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг

По мнению 24,7% опрошенных, актуальность вопроса о "Полексите" недооценена и требует повышенного внимания.

Мнение эксперта

Глава IBRiS Марчин Дума отметил, что поддержка "Полексита" приобрела значительный вес и может оказать влияние на политическую ситуацию в стране. По его словам, вопрос о членстве в ЕС перестал быть прерогативой исключительно политической элиты и отражает глубокие социальные изменения.

Возрастные и географические факторы

Опрос также показал, что наиболее евроскептически настроены поляки трудоспособного возраста (30-40 лет), ощущающие на себе реалии рынка труда и стоимость жизни. В сельской местности поддержка выхода из ЕС выше, чем в крупных городах, сообщает словацкое издание Pravda.