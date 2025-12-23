Двери закрыты: Heineken заморозил производство, оставив сотни бразильцев без средств к существованию

Завод Heineken в бразильском городке неожиданно прекратил производство

Завод Heineken в бразильской Пакатубе прекратил производство в начале месяца, уволив 98 сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org by Jaggery, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Heineken SILVER banners, Malpas, Newport - geograph.org.uk - 7703522

Отсутствие официальных данных

По оценкам, около 250 работников сторонних организаций также потеряли работу, в результате чего общее число увольнений достигло примерно 350 человек. Компания публично не разглашала окончательное количество уволенных сотрудников.

О закрытии не было официально объявлено сотрудникам.

Изменения в работе

Однако изменения в работе уже происходили. Одним из главных признаков стало отключение линии розлива в бутылки в июле, оставив только производство банок. Завод в Пакатубе разливал такие бренды, как Kaiser, Skin, Amstel и Devassa, в стеклянные бутылки объемом 600 мл и 300 мл. Прекращение работы этой линии было расценено некоторыми сотрудниками как временная мера. Работники надеялись, что линия возобновит работу в сентябре, однако этого не произошло.

С октября наблюдалось снижение поставок материалов и постепенное сокращение присутствия поставщиков услуг. По словам бывшего сотрудника, в прошлом месяце все резервуары были опустошены, сообщает CPG.