Эффект золотой унции: ЮГК взлетает на фоне роста цен на драгоценный металл

Акции ЮГК взлетели на Московской бирже на фоне роста цен на золото

В течение основной сессии торгов на Московской бирже наблюдался значительный подъём стоимости акций компании "Южуралзолото" (ЮГК), зафиксированный торговой площадкой. Стимулом для такой динамики послужило повышение цен на драгоценный металл — золото.

Взлёт котировок ЮГК на Московской бирже

По состоянию на 9:59 по московскому времени, акции предприятия демонстрировали рост на 14,22%, достигнув отметки в 58,97 копейки за акцию. К 10:28 мск темпы роста несколько замедлились, опустившись до 12,05%, при этом цена за одну акцию составляла 57,85 копейки.

Рост цен на золото как фактор влияния

Параллельно с этим, фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи) показывал увеличение стоимости на 1,39%, поднявшись до $4 448,5 за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

ЮГК: Краткий обзор компании

ЮГК является одним из ведущих игроков на рынке золотодобычи в России. Производственные активы компании расположены в нескольких регионах, включая Челябинскую область, Республику Хакасия и Красноярский край.