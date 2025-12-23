Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эффект золотой унции: ЮГК взлетает на фоне роста цен на драгоценный металл

Акции ЮГК взлетели на Московской бирже на фоне роста цен на золото
Экономика

В течение основной сессии торгов на Московской бирже наблюдался значительный подъём стоимости акций компании "Южуралзолото" (ЮГК), зафиксированный торговой площадкой. Стимулом для такой динамики послужило повышение цен на драгоценный металл — золото.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Фото: https://unsplash.com by rc.xyz NFT gallery is licensed under Free
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Взлёт котировок ЮГК на Московской бирже

По состоянию на 9:59 по московскому времени, акции предприятия демонстрировали рост на 14,22%, достигнув отметки в 58,97 копейки за акцию. К 10:28 мск темпы роста несколько замедлились, опустившись до 12,05%, при этом цена за одну акцию составляла 57,85 копейки.

Рост цен на золото как фактор влияния

Параллельно с этим, фьючерсный контракт на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (входящей в состав Нью-Йоркской товарной биржи) показывал увеличение стоимости на 1,39%, поднявшись до $4 448,5 за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

ЮГК: Краткий обзор компании

ЮГК является одним из ведущих игроков на рынке золотодобычи в России. Производственные активы компании расположены в нескольких регионах, включая Челябинскую область, Республику Хакасия и Красноярский край.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
