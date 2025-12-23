Британский Revolut прощается: украинские счета под замком

Британский банк Revolut приступил к процедуре закрытия счетов, принадлежащих украинским пользователям, что обусловлено необходимостью соблюдения украинского законодательства.
Украинские клиенты Revolut уже были проинформированы о предстоящем закрытии их аккаунтов и получили уведомления. Им предоставлен период в 60 дней для снятия своих денежных средств.
Revolut начал свою деятельность на территории Украины в феврале, используя лицензию, выданную его литовским подразделением. При этом банк до настоящего времени не оформил лицензию от Национального банка Украины, согласно Forbes.
Ранее украинские власти сообщали о планах введения нового налога после окончания текущего конфликта, средства от которого будут направлены на восстановление страны. Заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что правительство уже приступило к формированию специального фонда для восстановления.
