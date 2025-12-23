Ожившая легенда: как дополненная реальность сделала монету Сбербанка хитом продаж

Сбербанк назвал самую популярную памятную монету 2025 года

В 2025 году особой популярностью в Сбербанке пользовалась памятная серебряная монета под названием "Лошадь в огне".

Как сообщили ТАСС представители кредитной организации, монета, представляющая собой юмористическое изображение символа 2026 года с фразой "Мне отлично", заняла второе место по объему продаж.

"Лошадь AI" — лидер продаж, созданный нейросетью

Первое место по популярности заняла монета "Лошадь AI", ставшая флагманом года. Эта коллекционная монета, посвященная огненной лошади — главному символу наступающего года, — была разработана с использованием нейросети Kandinsky. В банке подчеркнули, что дизайн монеты создан с помощью этой технологии.

Дополненная реальность монеты "Лошадь AI"

Особенностью "Лошади AI" является использование технологий дополненной реальности. При сканировании QR-кода на упаковке монеты с помощью смартфона, изображение лошади "оживает".

"Лошадь в огне" опережает другие монеты

Представители Сбербанка отметили, что по объему продаж монета "Лошадь в огне" превосходит все остальные памятные монеты, включая иностранные и монеты, выпущенные Банком России.

Информация о доступности монет

В Сбербанке сообщили, что монета "Лошадь AI" уже полностью распродана в Москве, но ее еще можно приобрести в регионах. Монета "Лошадь в огне" доступна в ограниченном количестве отделений Сбербанка в Москве.