Односторонние упражнения выявляют мышечную асимметрию — физиотерапевты
Турист на Филиппинах поднял со дна синекольчатого осьминога и чуть не умер
В Индии обнаружен каменный лабиринт-ориентир для торговцев Римской империи
Катя Гордон назвала враньём обвинения Елены Товстик
Посев руколы для подоконника проводят в первой половине января
Скидки до 40% на авто после лизинга не гарантируют качество — Ян Хайцеэр
Чувствительность к сладкому можно улучшить за три дня — Chemical Senses
Популярная дорама Netflix привлекла тысячи иностранных туристов в Южную Корею
Кувырки голубей оказались признаком расстройства — университет Юты

Мобильная связь уходит в космос: сколько придется платить за звонки в 2026 году

С 2026 года абоненты столкнутся с увеличением стоимости услуг связи
Экономика

С начала 2026 года абоненты мобильных операторов увидят изменения в своих счетах. Компании связи уже начали оповещать пользователей о грядущем увеличении стоимости услуг по текущим тарифным планам.

Критически настроенная девица с телефоном
Фото: Freepik by msgrowth, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Критически настроенная девица с телефоном

Как объясняют эксперты, основными факторами, влияющими на рост цен, являются инфляционные процессы, увеличение ставки НДС и необходимость модернизации оборудования, значительная часть которого пока импортируется. Дополнительным фактором стал всплеск популярности голосовых звонков, вызванный ограничениями в работе популярных мессенджеров.

Инфляция, НДС и развитие сетей: причины подорожания от операторов

Операторы сотовой связи в рассылках для своих клиентов уведомляют об "оптимизации стоимости ряда сервисов". Они ссылаются на повышение НДС, общую экономическую инфляцию и инвестиции в расширение и улучшение сетевой инфраструктуры.

Прогнозы экспертов: рост цен на связь в 2026 году

Опрос, проведенный среди руководителей телекоммуникационных компаний, указывает на ожидаемый рост цен на услуги связи в пределах 8-10% в следующем году. Однако этот прогноз не учитывает возможные колебания курса рубля и потенциальное ужесточение санкций, которые могут внести свои коррективы. Как отмечается, в уходящем году цены выросли на 10-12%.

Влияние ограничений мессенджеров и рост среднего чека

Ограничения в работе зарубежных мессенджеров спровоцировали рост голосового трафика в сетях операторов на 30%. Пользователи, желая сохранить привычный способ общения, переходят на более дорогие тарифы с большим объемом минут, что, в свою очередь, увеличивает средний чек, пишет URA.RU.

Альтернативные операторы и конвергентные тарифы

Не все абоненты готовы мириться с повышением цен. Многие рассматривают переход к виртуальным операторам, предлагающим более низкие тарифы. Другим решением становятся конвергентные тарифы, объединяющие мобильную и фиксированную связь, позволяющие оптимизировать затраты на связь для всей семьи.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
