Сливочное масло дешевеет — радоваться рано: вот тёмная сторона медали

Цены на сливочное масло снижаются — эксперт Тихонова

Снижение стоимости сливочного масла в России не является предвестником дефляции. Это скорее временная корректировка на фоне продолжающейся продовольственной инфляции, составляющей 5-6%. Об этом заявила Елена Тихонова, управляющий партнер FoodTech Consulting.

Падение спроса на молочные продукты связывают с сокращением ассортимента

Эксперт отметила, что несмотря на общий рост цен на большинство молочных товаров в 2025 году, увеличение предложения молока привело к стабилизации рынка сливочного масла. Это стало временным облегчением для покупателей, однако не сигнализирует о всеобщем снижении цен на социально значимые продукты.

Тихонова подчеркнула, что розничные сети оперативно снижают цены для привлечения клиентов, в то время как перерабатывающие предприятия сталкиваются с высокой себестоимостью производства из-за затрат на энергию, транспорт и кредиты. Рынок стремится к оптимизации за счёт увеличения объёмов, сокращения ассортимента, расширения промоакций и наращивания экспорта, пишут Известия.

Снижение стоимости куриных яиц и картофеля

Аналогичная ситуация наблюдается с яйцами (падение на 20%) и картофелем (снижение на 25%), где избыточное производство оказывает давление на рентабельность фермерских хозяйств в условиях конкуренции со стороны торговых сетей.

Эксперт прогнозирует стабилизацию ситуации в 2026 году при инфляции в диапазоне 4-5%, с учетом рисков, связанных с погодными условиями, логистикой и колебаниями валютных курсов. По её мнению, цены на яйца и крупы останутся стабильными, а на картофель и мандарины произойдёт сезонное повышение.