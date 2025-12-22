Рыба-захватчик нашла свой рынок: ротан из Новосибирска покоряет Китай

Новосибирские рыбопромышленники впервые провели экспорт ротана в Китай

Впервые в истории новосибирские рыбопромышленники осуществили поставку ротана, выловленного в местных водоемах, на китайский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by KENPEI, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Odontobutis obscura1, ротан

Ранее эта рыба не пользовалась популярностью ни внутри страны, ни за ее пределами, как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Первые партии ротана отправились в КНР

В начале последнего месяца года одно из предприятий, занимающихся добычей и переработкой рыбы в Новосибирской области, экспортировало в Китайскую Народную Республику 22 тонны ротана. Пресс-служба областного минсельхоза сообщила Fishnews о планах по отправке еще 22 тонн до конца текущего года, а также 44 тонн в январе следующего.

Расширение экспортного ассортимента

Согласно информации министерства, та же компания планирует в январе направить в Китай около 15 тонн карася и 5 тонн судака, диверсифицируя таким образом свой экспортный ассортимент.