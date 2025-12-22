300 млн евро на кону: Литва ищет способ использовать белорусский калий в интересах Украины

Глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас высказал мнение, что Литва могла бы направлять средства, заработанные на транзите белорусских удобрений, на поддержку Украины, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Литвы

Снятие запрета и потенциальная прибыль

Министр не исключил, что под влиянием обстоятельств власти Литвы могут пересмотреть своё решение о запрете на транзит указанной продукции через республику. Он отметил, что предполагаемая прибыль от перегрузки калия через Литву оценивается в 300 миллионов евро.

"Клайпедский порт наиболее удобен для экспорта, поэтому мы возвращаемся к вопросу о 300 миллионах. Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств? В этом случае мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Но это пока лишь интерпретация", — пояснил Каунас.

История вопроса

Следует напомнить, что в феврале 2022 года Литва прекратила транзит белорусских калийных удобрений после введения санкций США в отношении "Беларуськалия".

Однако в декабре 2025 года американское правительство отменило ограничения в отношении белорусского предприятия.