300 млн евро на кону: Литва ищет способ использовать белорусский калий в интересах Украины

Литва предлагает направить доходы от транзита белорусского калия на поддержку Украины
Экономика

Глава литовского оборонного ведомства Робертас Каунас высказал мнение, что Литва могла бы направлять средства, заработанные на транзите белорусских удобрений, на поддержку Украины, пишет EADaily.

Флаг Литвы
Фото: commons.wikimedia.org by Ted, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Литвы

Снятие запрета и потенциальная прибыль

Министр не исключил, что под влиянием обстоятельств власти Литвы могут пересмотреть своё решение о запрете на транзит указанной продукции через республику. Он отметил, что предполагаемая прибыль от перегрузки калия через Литву оценивается в 300 миллионов евро.

"Клайпедский порт наиболее удобен для экспорта, поэтому мы возвращаемся к вопросу о 300 миллионах. Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств? В этом случае мы убиваем двух зайцев одним выстрелом. Но это пока лишь интерпретация", — пояснил Каунас.

История вопроса

Следует напомнить, что в феврале 2022 года Литва прекратила транзит белорусских калийных удобрений после введения санкций США в отношении "Беларуськалия".

Однако в декабре 2025 года американское правительство отменило ограничения в отношении белорусского предприятия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
