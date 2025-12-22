Урановый компромисс: Centrus Energy нашла лазейку для импорта из России

Компания Centrus Energy добилась значительного успеха, получив от правительства США разрешение на импорт низкообогащенного урана (НОУ) российского производства на 2026 и 2027 годы, пишет EADaily.
Этот шаг позволяет Centrus Energy продолжать использовать российский уран, который в настоящее время составляет значительную часть от общего объема поставок компании.
В отчете за третий квартал 2025 года Centrus Energy отметила, что более половины НОУ, планируемого к поставке клиентам, поступает по контракту с российской компанией TENEX.
Компания работает над расширением собственного производства и диверсификацией источников поставок, но в настоящее время их недостаточно для полной замены российских объемов. Centrus Energy также подчеркнула риски, связанные с возможными ограничениями со стороны российских властей на выдачу экспортных лицензий.
Centrus Energy считает, что без российских поставок мировой рынок обогащения урана столкнется с дефицитом. Компания также выразила сомнения в достаточности запасов обогащенного урана в США для компенсации потери российских поставок без ввода в эксплуатацию новых мощностей. Несмотря на планы Centrus Energy по строительству собственных обогатительных мощностей в США, на данный момент компания остается зависимой от российского урана.
Импорт российского НОУ в США продолжается и другими компаниями, такими как Framatome и Westinghouse. В августе 2024 года в США вступил в силу запрет на закупку низкообогащенного урана в России, но с исключениями до 2028 года.
При этом российское правительство также ввело ограничения на экспорт урана в США, требуя получения разовых лицензий на каждую поставку.
