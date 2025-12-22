Урановый компромисс: Centrus Energy нашла лазейку для импорта из России

Американской Centrus Energy разрешили импорт урана из России до 2027 года

Компания Centrus Energy добилась значительного успеха, получив от правительства США разрешение на импорт низкообогащенного урана (НОУ) российского производства на 2026 и 2027 годы, пишет EADaily.

Фото: Centrus Energy is licensed under free for commercial use Centrus Energy, трактор поднимает груз

Этот шаг позволяет Centrus Energy продолжать использовать российский уран, который в настоящее время составляет значительную часть от общего объема поставок компании.

Зависимость от российских поставок и потенциальные риски

В отчете за третий квартал 2025 года Centrus Energy отметила, что более половины НОУ, планируемого к поставке клиентам, поступает по контракту с российской компанией TENEX.

Компания работает над расширением собственного производства и диверсификацией источников поставок, но в настоящее время их недостаточно для полной замены российских объемов. Centrus Energy также подчеркнула риски, связанные с возможными ограничениями со стороны российских властей на выдачу экспортных лицензий.

Ситуация на рынке урана: дефицит без российских поставок

Centrus Energy считает, что без российских поставок мировой рынок обогащения урана столкнется с дефицитом. Компания также выразила сомнения в достаточности запасов обогащенного урана в США для компенсации потери российских поставок без ввода в эксплуатацию новых мощностей. Несмотря на планы Centrus Energy по строительству собственных обогатительных мощностей в США, на данный момент компания остается зависимой от российского урана.

Продолжение импорта российского урана другими компаниями

Импорт российского НОУ в США продолжается и другими компаниями, такими как Framatome и Westinghouse. В августе 2024 года в США вступил в силу запрет на закупку низкообогащенного урана в России, но с исключениями до 2028 года.

При этом российское правительство также ввело ограничения на экспорт урана в США, требуя получения разовых лицензий на каждую поставку.