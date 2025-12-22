В Москве наградили лауреатов премии "ВЫЗОВ" 2025 года

Состоялась третья церемония вручения Национальной премии в области будущих технологий "ВЫЗОВ". Организатор и учредитель — Фонд развития научно-культурных связей "Вызов". Соучредитель премии — Газпромбанк.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка is licensed under Public domain Вручение премии ВЫЗОВ-2025

В оригинальном спектакле, построенном на соединении науки и искусства, приняли участие Алла Сигалова, Софья Эрнст, Андрей Мерзликин, Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Елизавета Базыкина, Александра Ребенок, Евгений Ткачук, Игорь Крутой, Seville, Akmal'. Ведущий и главный режиссёр — Константин Богомолов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков зачитал приветствие Президента: "Важно, что такие масштабные, содержательные инициативы, какой, безусловно, является премия "ВЫЗОВ", вносят значительный вклад в популяризацию науки и образования, в формирование у молодёжи интереса к творческому исследовательскому поиску. От этого напрямую зависит успешное социально-экономическое развитие России, укрепление её суверенитета, достижение технологического лидерства на ключевых направлениях прогресса".

Генеральный директор фонда "Вызов" Наталья Третьяк подчеркнула, что торжественная церемония — это не только награждение лауреатов. Это событие, которое помогает объединить людей, заинтересованных наукой. "Премия "ВЫЗОВ" — это уникальное сообщество тех, кто верит в силу и красоту науки. А главное — в людей, которые создают будущее уже сейчас. Учёные каждый день меняют к лучшему жизни миллионов людей. Задача фонда "Вызов" рассказать о них так, как мы это сделали сегодня — ярко и незабываемо", — сказала Наталья Третьяк.

Председатель научного комитета премии "ВЫЗОВ", заслуженный профессор Сколтеха Артём Оганов отметил важность объективности при оценке заявок: "Перед научным комитетом премии "ВЫЗОВ" было множество достойнейших научных работ. Мы выбирали не тех, кто украшает уже построенное здание науки, а тех, кто закладывает фундамент нового этажа. Мир часто бывает несправедлив, но в науке есть объективная истина, и люди, честно ищущие её, рано или поздно обязательно побеждают".

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов говорил о том, как научные открытия становятся реальными технологиями для повышения качества жизни: "То, что делают лауреаты премии "ВЫЗОВ" — это огромный труд. Сегодня это научное открытие, завтра это технология, а послезавтра — производство и качество жизни москвичей и гостей столицы. Очень важно, что в Москве есть всё необходимое для развития научного и производственного потенциала, экономики. И Правительство Москвы, конечно же, будет и дальше поддерживать премию "ВЫЗОВ".

Главный режиссёр торжественной церемонии вручения премии "ВЫЗОВ", художественный руководитель Театра на Бронной и Театра-Сцены "Мельников" Константин Богомолов объяснил, почему все гости сидели за партами, и рассказал о концепции мероприятия: "Сегодня мы хотим вернуть вас туда, где всё начиналось — в школу. Туда, где мы делали первые осознанные шаги во взрослую жизнь. Туда, где учились слушать, запоминать, познавать. Туда, где совершали первые открытия".

Второй режиссёр и исполнительный продюсер церемонии вручения премии "ВЫЗОВ" — Евгения Беспалая. Режиссёрско-постановочная группа — WE SHOW.

Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Перспектива" удостоена Вера Виль за разработку методов образования новых химических связей с участием электрического тока и органических пероксидов. Награду ей вручил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Само название номинации "Перспектива" - это олицетворение того, что делают наши лауреаты. Вызов, поиск, озарение, решение и, конечно, перспектива. Это возможность на деле для людей реализовать, проявить всё то, о чём мечтали, что искали, что открыли. Впервые в истории премии "ВЫЗОВ" в качестве победителя на сцену поднимется женщина-учёный", — отметил Алексей Лихачёв.

Лауреат в номинации "Инженерное решение" — Михаил Скупов. Солауреат — Алексей Глушенков. Награду за создание технологии промышленного производства нитридного ядерного топлива им вручил сооснователь Российского квантового центра, председатель Совета фонда "Вызов" Руслан Юнусов.

"У нас сегодня очень интересная церемония. Мы вспоминаем школу, вспоминаем наших учителей, преемственность. Я по образованию фундаментальный физик, а мой папа — инженер. На его примере я лично увидел, как инженерные решения меняют нашу с вами жизнь к лучшему. И поэтому мне вдвойне приятно сегодня вручать премию в номинации "Инженерное решение", — сказал Руслан Юнусов.

Премии "ВЫЗОВ" в номинации "Прорыв" удостоен Илья Ямпольский. Награду за расшифровку молекулярных механизмов биолюминесценции и создание светящихся растений ему вручила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

"Результаты исследований Ильи Ямпольского невозможно переоценить. Они позволяют нам маркировать особые клетки, например, онкологические, и следить за тем, как они распределяются в организме живого существа, в организме человека, как они реагируют на химическую терапию и другие лечебные воздействия", — подчеркнула Вероника Скворцова.

Лауреатом в международной номинации Discovery ("Открытие") стал учёный из США Валерий Фокин. Он удостоен премии за изобретение реакции, определившей клик-химию и преобразившей молекулярные науки и химию живых систем. Награду ему вручил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

"Когда ты не знаешь, что делать, лучшая стратегия — это сделать первый шаг. И наш лауреат около 20 лет назад сделал такой очень смелый шаг. Эффективные и простые, как конструктор, клик-химические реакции позволяют создать уникальные материалы, которых в природе нет. Для нас огромная гордость наградить лауреата именно здесь, в России, на родине нашего героя", — сказал Дмитрий Зауэрс.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вручил премию в номинации "Учёный года" Степану Калмыкову за фундаментальные и прикладные исследования в области радиохимии и радиохимических технологий.

"Для меня особая честь вручить награду Степану Калмыкову. Мы работаем с ним рука об руку уже больше пяти лет. Он состоялся не только в науке, как поистине выдающийся химик, но и как блестящий организатор науки. И вот это хорошее знание университетской и академической науки делает его поистине уникальным", - отметил министр.

Генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор рассказал о масштабной коммуникационной кампании, благодаря которой миллионы людей увидят лауреатов премии "ВЫЗОВ" на медиафасадах по всей стране: "Наука — это не что-то абстрактное. Сегодня мы видим достойных людей, которые выходят на сцену. И в рамках нашей медиакампании мы рассказываем о них на всю страну — от Калининграда до Владивостока. Больше 5 миллионов людей узнают о достижениях лауреатов премии "ВЫЗОВ".

После получения наград лауреаты премии "ВЫЗОВ" 2025 года поделились эмоциями:

"Современная химия — это наука больших коллективов. И я бы не справилась без моей замечательной команды, с которой мы работали бок о бок", — сказала Вера Виль, лауреат в номинации "Перспектива".

"Я хочу поблагодарить фонд "Вызов" и научный комитет премии "ВЫЗОВ". Я до сих пор не осознал, что получил такой уровень признания", - прокомментировал Михаил Скупов, лауреат в номинации "Инженерное решение".

"Спасибо за такую большую честь присоединиться к ряду лауреатов премии "ВЫЗОВ", на многих из которых я хотел бы равняться", — сказал лауреат в номинации "Прорыв" Илья Ямпольский.

"Я горжусь тем, что сформирован российской научной школой: принципиальной, дерзкой, уверенной и всегда понимающей важность эксперимента", - поделился Валерий Фокин, лауреат в номинации Discovery ("Открытие").

"Для меня получить эту премию — большое везение. И оно заключается ещё и в том, что я занимаюсь очень интересной и молодой наукой, радиохимией", - подчеркнул Степан Калмыков, лауреат в номинации "Учёный года".