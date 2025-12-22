Газа становится меньше, контрактов — больше: что происходит в Средней Азии

Согласно прогнозам аналитического центра Газпромбанка, к 2030 году общий объём экспорта российского газа в государства Средней Азии — Узбекистан, Казахстан и Киргизию — может увеличиться в 2,1-2,2 раза по сравнению с показателями предыдущего года и достигнет отметки в 19-20 млрд кубометров.
В аналитическом обзоре Газпромбанка подчёркивается, что основным фактором, способствующим увеличению поставок, станет экспорт в Узбекистан. Эксперты отмечают, что большинство крупных газовых месторождений в стране выработаны и переживают стадию снижения добычи.
Начиная с 2019 года, объем добычи газа в Узбекистане упал более чем на 25%. Согласно данным Государственного комитета статистики Узбекистан, в 2024 году добыча газа в стране составила 44,6 млрд кубометров, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году, тогда как в 2019 году этот показатель достигал 60,5 млрд кубометров, пишут "Ведомости".
