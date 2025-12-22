После отключения от энергетической системы БРЭЛЛ страны Балтии столкнулись с необходимостью создания собственных дорогостоящих резервных мощностей, сообщает EADaily.
В Эстонии эту функцию временно выполняют электростанции, работающие на сланцевой нефти, но их предстоит заменить в течение ближайшего десятилетия. Модернизация энергогенерирующих мощностей обойдется примерно в миллиард евро, что станет дополнительной финансовой нагрузкой для населения.
Эстонский оператор энергосистемы Elering прогнозирует, что к 2035 году стране потребуется 2,1 ГВт генерирующих мощностей, значительная часть которых должна быть новой. Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко отметил, что газовые электростанции рассматриваются как наиболее экономически выгодный вариант с точки зрения инвестиций на мегаватт. Более дорогостоящие варианты, такие как сланцевые или атомные электростанции, также обсуждались.
По словам Дурейко, эти расходы лягут на плечи потребителей. Фактически, это плата за выход из энергокольца БРЭЛЛ, поскольку резервные электростанции большую часть времени простаивают, но необходимы в критических ситуациях. Это своего рода "плата за надежность", которую раньше обеспечивали соседние страны.
Уже в следующем году в счетах за электроэнергию появятся дополнительные сборы на поддержание существующих резервных мощностей. По словам руководителя Elering Калле Килька, сбор 60 миллионов евро в год обеспечит поддержание как минимум 1 ГВт мощности от старых электростанций.
По мере ввода в эксплуатацию новых станций, сборы будут продолжаться. Если сегодня содержание 1 ГВт обходится в среднем потребителю примерно в два евро в месяц, то в будущем эта сумма может незначительно увеличиться.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.