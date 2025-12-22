Миллиард евро за энергонезависимость: выдержит ли кошелёк эстонцев последствия выхода из БРЭЛЛ

После выхода из БРЭЛЛ в Эстонии готовят плату за надёжность в счетах за свет

После отключения от энергетической системы БРЭЛЛ страны Балтии столкнулись с необходимостью создания собственных дорогостоящих резервных мощностей, сообщает EADaily.

В Эстонии эту функцию временно выполняют электростанции, работающие на сланцевой нефти, но их предстоит заменить в течение ближайшего десятилетия. Модернизация энергогенерирующих мощностей обойдется примерно в миллиард евро, что станет дополнительной финансовой нагрузкой для населения.

Прогнозы Elering и новые электростанции

Эстонский оператор энергосистемы Elering прогнозирует, что к 2035 году стране потребуется 2,1 ГВт генерирующих мощностей, значительная часть которых должна быть новой. Председатель правления Eesti Energia Андрус Дурейко отметил, что газовые электростанции рассматриваются как наиболее экономически выгодный вариант с точки зрения инвестиций на мегаватт. Более дорогостоящие варианты, такие как сланцевые или атомные электростанции, также обсуждались.

Оплата за надежность: дополнительные сборы для потребителей

По словам Дурейко, эти расходы лягут на плечи потребителей. Фактически, это плата за выход из энергокольца БРЭЛЛ, поскольку резервные электростанции большую часть времени простаивают, но необходимы в критических ситуациях. Это своего рода "плата за надежность", которую раньше обеспечивали соседние страны.

Новые сборы за электричество

Уже в следующем году в счетах за электроэнергию появятся дополнительные сборы на поддержание существующих резервных мощностей. По словам руководителя Elering Калле Килька, сбор 60 миллионов евро в год обеспечит поддержание как минимум 1 ГВт мощности от старых электростанций.

По мере ввода в эксплуатацию новых станций, сборы будут продолжаться. Если сегодня содержание 1 ГВт обходится в среднем потребителю примерно в два евро в месяц, то в будущем эта сумма может незначительно увеличиться.