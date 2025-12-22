Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После выхода из БРЭЛЛ в Эстонии готовят плату за надёжность в счетах за свет
Круизы по Курилам и Камчатке стартуют из Владивостока — гиды
Ферментированная рисовая вода уменьшает трение волос и повышает их эластичность
Полив комнатных растений зимой зависит от света и влажности — Southern Living
Учёные зафиксировали охлаждение Атлантики из-за ослабления AMOC — newsbomb
Живущая в Дубае Анна Заворотнюк болеет вторую неделю
Малоантильских игуан спасли от вымирания на необитаемом острове — livejournal
Свежесть зёрен снижает горечь и плоскость вкуса — бариста
США перехватили третий нефтяной танкер Венесуэлы

Прецедент создан: британские власти пошли на опасный шаг из-за средств Абрамовича

Решение Лондона по Абрамовичу ударит по имиджу страны — экономист Соколан
Экономика

Давление на бизнес под политическими лозунгами способно подорвать доверие к Великобритании как к глобальному финансовому центру, считает кандидат экономических наук, замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан. О последствиях британского решения в отношении средств бизнесмена Романа Абрамовича эксперт рассказала в эфире Pravda.Ru.

Роман Абрамович
Фото: commons.wikimedia.org by Brian Minkoff-London Pixels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роман Абрамович

Соколан отметила, что требование британских властей направить средства от продажи клуба "Челси" исключительно на политически заданные цели выходит за рамки международного права и создает опасный прецедент для глобальных инвесторов. По ее словам, подобные шаги формируют ощущение непредсказуемости юрисдикции и усиливают сомнения в сохранности капитала.

"Все, что касается санкций на сегодняшний день, в частности, Российской Федерации и непосредственно наших физических лиц, сложно назвать правомерным, потому что санкции могут применять исключительно в рамках совбеза ООН. Здесь получается категорическое нарушение всех этих норм. На мой взгляд, сейчас Великобритания до конца даже не понимает будущие риски, потому что действует исключительность политических соображений", — отметила эксперт.

Экономист подчеркнула, что последствия таких решений выходят далеко за рамки одного конкретного кейса и напрямую влияют на инвестиционную привлекательность страны. По ее оценке, капитал в подобных условиях начинает искать более предсказуемые и безопасные направления.

"От этого будет зависеть, в принципе, дальнейшее привлечение инвестиций в Великобританию. Это скажем так уже такой звоночек и для других инвесторов. Получается, данное решение только может способствовать еще больше стремительному оттоку в эти гавани, в тихие гавани. Скорее всего, Китай будет еще более надежной гаванью, чем страны Европы", — пояснила Соколан.

Полная запись разговора с Дарьей Соколан будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Наука и техника
Робот Argo зафиксировал различия таяния ледников Денмана и Шеклтона — popsci
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Новости спорта
Ленивые наклоны улучшают подвижность позвоночника
Популярное
Сладкие, как конфеты: пять сортов черри, которые превращают грядку в фруктовую тарелку

Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.

Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Блокировка в Euroclear превратилась в лавину исков: российские инвесторы требуют компенсации за застрявшие активы
Зима-2026 диктует свои правила: какие шубы выглядят статусно, а какие — превращают образ в прошлое
Пока другие зреют, этот уже едят: томат, что даёт медовые плоды с рекордной скоростью
Андрей Кончаловский представил "Макбет" в "Театре Моссовета" Анжела Якубовская Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ Любовь Степушова Синяя птица: как вездеход смог победить стихию и спасти космонавтов Сергей Милешкин
Пилот потерял дар речи в воздухе: рядом с бортом появился объект без крыльев и хвоста
Огуречный хит рвёт продажи: всего 15 кустов дают мешки урожая — семена заканчиваются молниеносно
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Третья попытка: Германия нацелилась на войну с Россией за территории бывшей Украины
Последние материалы
Контроль расходов на отлов собак фактически не ведется — зооинженер Базаркина
Учёные зафиксировали охлаждение Атлантики из-за ослабления AMOC — newsbomb
В холодильнике сыру комфортнее всего — Chip
Живущая в Дубае Анна Заворотнюк болеет вторую неделю
Упражнения на полу активируют косые мышцы талии
Малоантильских игуан спасли от вымирания на необитаемом острове — livejournal
Свежесть зёрен снижает горечь и плоскость вкуса — бариста
США перехватили третий нефтяной танкер Венесуэлы
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Тёмно-коричневый лак стал трендом для коротких ногтей зимой 2026 года — Instyle
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.