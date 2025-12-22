Прецедент создан: британские власти пошли на опасный шаг из-за средств Абрамовича

Давление на бизнес под политическими лозунгами способно подорвать доверие к Великобритании как к глобальному финансовому центру, считает кандидат экономических наук, замдекана по международной деятельности экономического факультета РУДН Дарья Соколан. О последствиях британского решения в отношении средств бизнесмена Романа Абрамовича эксперт рассказала в эфире Pravda.Ru.
Соколан отметила, что требование британских властей направить средства от продажи клуба "Челси" исключительно на политически заданные цели выходит за рамки международного права и создает опасный прецедент для глобальных инвесторов. По ее словам, подобные шаги формируют ощущение непредсказуемости юрисдикции и усиливают сомнения в сохранности капитала.
"Все, что касается санкций на сегодняшний день, в частности, Российской Федерации и непосредственно наших физических лиц, сложно назвать правомерным, потому что санкции могут применять исключительно в рамках совбеза ООН. Здесь получается категорическое нарушение всех этих норм. На мой взгляд, сейчас Великобритания до конца даже не понимает будущие риски, потому что действует исключительность политических соображений", — отметила эксперт.
Экономист подчеркнула, что последствия таких решений выходят далеко за рамки одного конкретного кейса и напрямую влияют на инвестиционную привлекательность страны. По ее оценке, капитал в подобных условиях начинает искать более предсказуемые и безопасные направления.
"От этого будет зависеть, в принципе, дальнейшее привлечение инвестиций в Великобританию. Это скажем так уже такой звоночек и для других инвесторов. Получается, данное решение только может способствовать еще больше стремительному оттоку в эти гавани, в тихие гавани. Скорее всего, Китай будет еще более надежной гаванью, чем страны Европы", — пояснила Соколан.
