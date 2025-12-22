Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карибский кризис на воде: венесуэльский танкер Bella 1 не подчинился — запланировано срочное заседание ООН

США перехватили третий нефтяной танкер Венесуэлы
Экономика

Нефтеналивной танкер Bella 1, предположительно следовавший к берегам Венесуэлы для загрузки нефти, оказался в центре внимания в минувшую субботу.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Известно, что ранее США ввели санкции против Bella 1, обвинив судно в "транспортировке грузов, подпадающих под ограничения".

Игнорирование досмотра

Согласно данным The New York Times, танкер проигнорировал требование о досмотре и взял курс на северо-восток в Атлантическом океане, преследуемый береговой охраной США.

Третий инцидент

"Белла 1" стал уже третьим нефтяным танкером, подвергшимся атакам со стороны США в водах вблизи Венесуэлы.

Действия американских властей вызвали резкую критику со стороны правительства Венесуэлы.

Обвинения в захвате ресурсов

Венесуэльский лидер Николас Мадуро выдвинул обвинения в адрес Соединенных Штатов, утверждая, что их целью является установление контроля над венесуэльскими нефтяными ресурсами.

Известно, что Венесуэла обладает самыми большими подтверждёнными запасами нефти на планете.

Заседание Совета Безопасности ООН

По инициативе Венесуэлы Совет Безопасности ООН запланировал экстренное заседание на вторник. На повестке дня — обсуждение действий США, которые Каракас рассматривает как "непрекращающуюся агрессию".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
