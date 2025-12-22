Карибский кризис на воде: венесуэльский танкер Bella 1 не подчинился — запланировано срочное заседание ООН

Нефтеналивной танкер Bella 1, предположительно следовавший к берегам Венесуэлы для загрузки нефти, оказался в центре внимания в минувшую субботу.
Известно, что ранее США ввели санкции против Bella 1, обвинив судно в "транспортировке грузов, подпадающих под ограничения".
Согласно данным The New York Times, танкер проигнорировал требование о досмотре и взял курс на северо-восток в Атлантическом океане, преследуемый береговой охраной США.
"Белла 1" стал уже третьим нефтяным танкером, подвергшимся атакам со стороны США в водах вблизи Венесуэлы.
Действия американских властей вызвали резкую критику со стороны правительства Венесуэлы.
Венесуэльский лидер Николас Мадуро выдвинул обвинения в адрес Соединенных Штатов, утверждая, что их целью является установление контроля над венесуэльскими нефтяными ресурсами.
Известно, что Венесуэла обладает самыми большими подтверждёнными запасами нефти на планете.
По инициативе Венесуэлы Совет Безопасности ООН запланировал экстренное заседание на вторник. На повестке дня — обсуждение действий США, которые Каракас рассматривает как "непрекращающуюся агрессию".
