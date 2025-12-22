Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зарплата не доживает до середины месяца: почему так происходит и как это исправить

Отсутствие планирования лишает финансовой стабильности — эксперт Хуруджи
Экономика

Импульсивные траты сразу после получения зарплаты чаще связаны с ощущением мнимой свободы и отсутствием финансового планирования. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала преподаватель Федерального методического центра по финансовой грамотности Анна Хуруджи.

Деньги
Фото: pixabay.com by konstantinrotkevich is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

По словам эксперта, многие люди воспринимают день получения зарплаты как возможность свободно распоряжаться средствами, не учитывая обязательные расходы. В итоге значительная часть денег уходит на спонтанные покупки, а на необходимые нужды средств уже не остается.

"В момент получения дохода создается ощущение, что денег много и можно позволить себе больше обычного. Но важно сразу планировать бюджет — определить обязательные расходы, такие как питание, транспорт и коммунальные услуги, отложить 10% на непредвиденные траты, а уже оставшуюся часть распределить по своему усмотрению. Такой подход помогает избежать соблазна потратить все в первые дни", — пояснила Хуруджи.

Она отметила, что привычка тратить зарплату сразу после ее получения может привести к серьезным финансовым трудностям. При отсутствии накоплений становится невозможно планировать будущие покупки или поездки.

"Когда все средства уходят на спонтанные желания, не остается денег даже на базовые нужды. Кроме того, при таком подходе невозможно накопить на крупные цели — например, бытовую технику или отпуск. В итоге человек оказывается в постоянном стрессе, потому что каждый месяц начинает буквально с нуля", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
