Резюме как магнит для неудач: как избежать ошибок, отпугивающих HR-менеджеров

Эксперт в сфере HR Елена Булкина отметила, что длительное отсутствие приглашений на собеседования часто объясняется не ситуацией на рынке труда, а проблемами с самим резюме и нереалистичными запросами соискателя.
По мнению эксперта, нет единого объяснения, почему человека долго не приглашают на интервью. Причин может быть несколько сразу.
Булкина предполагает, что резюме может быть составлено неэффективно или с использованием искусственного интеллекта, что сразу бросается в глаза. Также отпугивают завышенные ожидания по зарплате или условиям труда, например, непременное наличие медицинской страховки с первого дня или отказ от командировок, даже если они предусмотрены.
В определённом регионе может быть переизбыток специалистов в этой области. Рекрутеров настораживают требования, не соответствующие реальным условиям вакансии. Возможно появление узкой специализации из-за изменений в деятельности предприятий.
Недостаточно подробная информация о достижениях, образовании и квалификации также негативно влияет на шансы, сообщает MosTimes.
Эксперт также подчеркнула, что резюме может содержать информацию, не соответствующую уровню вакансии. Неопрятные резюме, составленные небрежно, не вызывают интереса у работодателей. Чрезмерно длинные резюме также неэффективны.
Фруктовые томаты черри удивляют сладким вкусом и необычной окраской. Какие сорта считаются самыми яркими и чем они отличаются от классических помидоров.