Резюме как магнит для неудач: как избежать ошибок, отпугивающих HR-менеджеров

Эксперт Булкина перечислила главные причины отказов ещё до этапа собеседования
Экономика

Эксперт в сфере HR Елена Булкина отметила, что длительное отсутствие приглашений на собеседования часто объясняется не ситуацией на рынке труда, а проблемами с самим резюме и нереалистичными запросами соискателя.

Женщина работает в кафе
Фото: https://unsplash.com by Collins Lesulie is licensed under Free
Женщина работает в кафе

Множество потенциальных причин

По мнению эксперта, нет единого объяснения, почему человека долго не приглашают на интервью. Причин может быть несколько сразу.

Ключевые факторы, влияющие на отказ

Булкина предполагает, что резюме может быть составлено неэффективно или с использованием искусственного интеллекта, что сразу бросается в глаза. Также отпугивают завышенные ожидания по зарплате или условиям труда, например, непременное наличие медицинской страховки с первого дня или отказ от командировок, даже если они предусмотрены.

В определённом регионе может быть переизбыток специалистов в этой области. Рекрутеров настораживают требования, не соответствующие реальным условиям вакансии. Возможно появление узкой специализации из-за изменений в деятельности предприятий.

Недостаточно подробная информация о достижениях, образовании и квалификации также негативно влияет на шансы, сообщает MosTimes

Другие важные аспекты

Эксперт также подчеркнула, что резюме может содержать информацию, не соответствующую уровню вакансии. Неопрятные резюме, составленные небрежно, не вызывают интереса у работодателей. Чрезмерно длинные резюме также неэффективны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
