Ждать или действовать? Как не упустить свой шанс на рынке недвижимости в 2026 году

По мнению эксперта по финансам, бизнес-эксперта Pronline Дмитрия Трепольского, наиболее подходящим временем для покупки вторичного жилья для россиян станет период с июня по август 2026 года.
Эксперт подчеркивает, что в 2026 году рынок жилья будет находиться в стадии изменений. После периода жестких мер в денежно-кредитной политике и высоких процентных ставок, достигавших в 2025 году 19-20%, ожидается постепенное смягчение условий.
Однако приобретать недвижимость в начале 2026 года не стоит, поскольку ставки по ипотеке все еще будут оставаться высокими, а продавцы, особенно строительные компании, будут выжидать, надеясь на оживление рынка весной. Лучшим временем для покупки, по его мнению, будет летний период (июнь-август) 2026 года, сообщает Газета.Ru.
Трепольский отмечает, что к этому моменту Центробанк, вероятно, начнет активно снижать ключевую ставку, стремясь к уровню 12-13%. Летом деловая активность обычно снижается, и продавцы на вторичном рынке становятся более гибкими в отношении цен.
Таким образом, создается благоприятная ситуация: ипотека становится доступнее, а цены на жилье еще не успевают вырасти из-за увеличения спроса. Покупатели могут приобрести жилье по старым ценам, но с возможностью рефинансировать кредит под более низкий процент в будущем.
Если покупатель интересуется новостройкой, то стоит обратить внимание на конец кварталов (март, июнь, сентябрь), а самые выгодные предложения, вероятно, появятся в декабре 2026 года.
К концу года застройщики должны выполнить планы по продажам, и в условиях ожидаемого снижения ставок они могут предлагать настоящие скидки, а не просто маркетинговые акции. Однако существует риск: если ключевая ставка снизится до 10-11% быстрее, чем ожидается, цены к декабрю могут начать расти из-за повышенного спроса.
Финансист подчеркивает, что стратегия выгодной покупки в 2026 году заключается в том, чтобы действовать на опережение. Не стоит ждать, пока ставки по ипотеке упадут до комфортных 8-9%, так как цены на недвижимость сразу же вырастут.
Лучше получить кредит летом или в начале осени 2026 года под 13-14%, воспользоваться скидками от продавцов из-за сложной ситуации на рынке, а затем, через год-полтора, рефинансировать ипотеку под более низкий процент.
Он также подчеркивает важность учета географического фактора: в Москве снижение цен маловероятно, скорее можно ожидать стагнацию. В регионах, где рынок не был перегрет, более интересные предложения могут появиться в первой половине года. Поэтому в регионах стоит начинать мониторинг рынка уже весной.
