Русский склад-магазин зашёл в Бразилию: что покажет тест в штате Сан-Паулу

Российская торговая сеть дискаунтеров "Светофор" вышла на бразильский рынок под брендом Vantajoso (означает "Выгодно").

Фото: flickr.com by lyzadanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ продуктовый магазин

Первый магазин открылся в штате Сан-Паулу, в городе Американа, и позиционируется как "ультрапростой" супермаркет с обещанием цен до 30% ниже конкурентов на базовые продукты и бытовую химию. Об этом сообщает CPG.

Зачем "Выгодно" пришла в Бразилию и почему стартовала с Американы

Премьера в Американе выглядит как тестовая площадка: компания проверяет, насколько покупатель, уставший от подорожания еды, готов обменять комфорт привычного супермаркета на ощутимую экономию в чеке. Для части аудитории это может быть особенно актуально: семьи с ограниченным бюджетом чаще всего ищут стабильную низкую цену на "основу" — рис, фасоль, масло, макароны, сахар, муку, средства для уборки и гигиены.

Ставка понятна: если формат приживётся, сеть сможет масштабироваться, а затем подойти ближе к самым денежным рынкам — Сан-Паулу, Минас-Жерайс и Рио-де-Жанейро. На этом этапе речь идёт не о "красивом магазине", а о проверке того, как быстро люди меняют маршрут покупок, когда разница по цене становится заметной.

Как устроена радикальная модель hard discount

Hard discount — супермаркет, который сознательно отказывается почти от всего "необязательного", чтобы максимально снизить издержки. В версии "Выгодно" идея доведена до предела.

Во-первых, оформление магазина спартанское. Нет дорогих стеллажей и аккуратной выкладки "как в витрине", минимум декора и подсветки, простая навигация и ценники без дизайнерских изысков. Во-вторых, товар часто стоит прямо в транспортных коробах или на поддонах. Это сокращает время на выкладку, уменьшает потребность в персонале и ускоряет оборот.

Главный сигнал покупателю звучит прямолинейно: вы платите за товар, а не за атмосферу. Магазин становится функциональным пунктом покупки — зашёл, взял нужное, вышел.

Меньше позиций — больше силы на переговорах

Один из ключевых рычагов hard discount — сокращение ассортимента. В обычном супермаркете ассортимент может доходить до десятков тысяч товарных позиций, а здесь речь идёт о принципиально более узком наборе: примерно 1500-2000 позиций.

Это меняет логику закупки. Вместо сорока вариантов одного и того же продукта сеть держит несколько — и берёт их объёмом. Когда ритейлер закупает крупные партии ограниченного набора, он получает более сильную позицию в переговорах с поставщиками и дистрибьюторами. Часто дополнительно усиливают эффект собственные марки или более дешёвые региональные бренды.

Для покупателя это означает компромисс. С одной стороны, выбор в категории заметно меньше, и любителям конкретных брендов может не хватить привычных вариантов. С другой — меньше соблазна на импульсные покупки, быстрее сбор корзины и, главное, более низкая цена на базу.

Чем "Выгодно" отличается от привычного бразильского супермаркета

Большие сети в Бразилии традиционно продают не только продукты, но и "опыт": отделы с обслуживанием, пекарня, мясная витрина, готовая еда, иногда дегустации, музыка, продуманные коридоры, которые стимулируют проводить в магазине больше времени.

Формат, который привозит "Выгодно", идёт в обратную сторону. Максимум самообслуживания, минимум "живых" отделов, упор на сухие продукты, гигиену и уборку. Палеты и транспортные ящики заменяют привычные "нарядные" гондолы. Коммуникация с покупателем сводится к сути: цена, объём, базовые характеристики.

Если упрощать, классический супермаркет — это прогулка по выбору, а hard discount — это склад, организованный под быстрое потребление. Разница — в том, что один продаёт удобство и разнообразие, а другой продаёт экономию.

Где могут открыть новые магазины и почему это угрожает рынку

Формат выгоден тем, что такие магазины проще и дешевле собрать, их легче размещать в районах, где большие гипермаркеты упираются в аренду и логистику.

На уровне конкуренции это потенциально запускает "войну копеек": крупным игрокам придётся решать, что важнее — удержать маржу или удержать поток покупателей. Особенно чувствительны будут категории, которые формируют повседневную корзину: крупы, масло, молочные продукты длительного хранения, кофе, сахар, бытовая химия.

Для небольших магазинчиков у дома риск тоже очевиден. При появлении рядом дискаунтера часть клиентов может уйти туда за базовыми позициями, а "у дома" останутся покупки по дороге и товары, где важны удобство, сервис или кредит доверия.

Какой покупатель "выбирает" hard discount

Обычно выигрывает формат, когда совпадают три условия:

Люди ощущают рост цен и начинают считать чек тщательнее. Покупатель готов мириться с меньшим выбором и простым залом. Качество базовых товаров (особенно еды и средств гигиены) держится на приемлемом уровне.

Если эти три пункта сходятся, миграция покупателей может быть очень быстрой: сначала "проверка ради сравнения", потом — регулярные закупки основы, а уже затем — комбинированный маршрут, когда часть покупок остаётся в привычной сети, а база уходит в дискаунтер.

Сравнение форматов: hard discount и традиционный супермаркет

Hard discount:

• минимальный интерьер и выкладка "в коробах";

• узкий ассортимент, ставка на объём закупки;

• фокус на базовых товарах и низкой цене;

• быстрый поход за покупками без лишних остановок.

Традиционный супермаркет:

• широкий выбор брендов и форматов упаковки;

• сервисные отделы и "готовая еда";

• акцент на удобство и впечатление;

• выше средние издержки — часто выше цена при сопоставимом объёме.

Плюсы и минусы для покупателя

Формат может быть полезным, но он не универсален. Есть сильные и слабые стороны, которые важно видеть заранее.

Плюсы:

• более низкие цены на базовую корзину;

• меньше переплаты за сервис и оформление;

• быстрее сбор покупок, меньше импульсных трат;

• удобен для семей, которые считают бюджет по неделям.

Минусы:

• меньше выбор брендов и вкусов;

• не всегда есть свежие отделы и "магазинная кулинария";

• меньше удобств, иногда больше очередей из-за экономии на персонале;

• риск разочарования, если качество товаров окажется неравномерным.

Популярные вопросы о приходе "Выгодно" и модели hard discount

Реально ли обещание "до 30% дешевле"?

Такое обещание обычно касается набора базовых товаров и зависит от ассортимента, объёма закупок и ценовой политики конкурентов. На практике это чаще всего "не на всё", а на ключевые позиции.

Почему товары стоят в коробках и на палетах?

Потому что это экономит деньги: меньше выкладки, меньше персонала, быстрее оборот, ниже издержки — и, как следствие, ниже цена.

Кому такой формат подходит лучше всего?

Тем, кто покупает много базовых товаров, готов к меньшему выбору и хочет снизить стоимость повседневной корзины без переплаты за сервис.

Что будет с обычными супермаркетами и магазинами у дома?

Вероятен ценовой прессинг: крупные сети могут активнее продвигать собственные марки и скидки, а маленькие магазины — уходить в сервис, нишевые товары или удобство "в двух шагах от дома".