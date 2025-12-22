Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ограбления на тысячи фунтов: почему магазинные кражи стали нормой в Великобритании

Экономика

Ритейлеры Великобритании ежедневно сталкиваются с тревожной реальностью: увеличивается число краж товара в магазинах. Согласно статистике, за год зафиксирован рост числа магазинных краж на 13%, общее количество которых составило около 530 000.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Проблемы розничной торговли

В условиях эскалации убытков и угроз безопасности компании вынуждены самостоятельно обеспечивать защиту своих сотрудников и активов, так как перегруженные правоохранительные органы в преддверии праздников, к сожалению, не в состоянии оперативно реагировать на все происшествия, сообщает Sky News.

Удар по прибыли

Джеймс Эванс, управляющий садового центра Ruxley Manor, расположенного на юге Лондона, отмечает рост дерзости и организованности краж. По его словам, убытки от магазинных краж достигают примерно 1,5% от общего оборота.

"Это может показаться незначительным, но это ощутимый удар по нашей прибыли", — подчёркивает Эванс, добавляя, что злоумышленники за одно посещение могут похитить товары на тысячи фунтов стерлингов.

