Где проходит граница бедности в России: сколько нужно зарабатывать, чтобы не чувствовать себя нищим

Опрос Rodin Capital выявил интересные данные о финансовых представлениях россиян
Экономика

Согласно опросу, проведённому Rodin.Capital, россияне определяют границу бедности на уровне ежемесячного дохода до 50 тысяч рублей.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Проживающих на доходы от 50 до 150 тысяч рублей в месяц респонденты причисляют к среднему классу.

Выделение категории "выше среднего" и определение "богатства"

В последнее время все больше россиян отмечают категорию населения с доходами от 150 до 300 тысяч рублей, относя ее к категории "выше среднего", пишет Газета.Ru.

Доход в диапазоне 300-500 тысяч рублей в месяц, по мнению опрошенных, позволяет считать человека богатым, а доходы свыше 500 тысяч рублей характеризуют состоятельных граждан.

Финансовое положение россиян и доступность крупных приобретений

На данный момент 45% россиян удовлетворены своим финансовым положением, однако не имеют возможности совершать крупные покупки, такие как автомобиль, квартира или дача, стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Год назад этот показатель составлял 42%. Лишь 5% респондентов не испытывают никаких финансовых ограничений, и их доля за год незначительно увеличилась на 1 процентный пункт.

Нехватка средств и обращение за займами

Половина опрошенных (50%) признались, что периодически сталкиваются с нехваткой денежных средств. Именно эта категория граждан чаще всего обращается в финансовые организации за получением кредитов и займов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
