Где проходит граница бедности в России: сколько нужно зарабатывать, чтобы не чувствовать себя нищим

Согласно опросу, проведённому Rodin.Capital, россияне определяют границу бедности на уровне ежемесячного дохода до 50 тысяч рублей.
Проживающих на доходы от 50 до 150 тысяч рублей в месяц респонденты причисляют к среднему классу.
В последнее время все больше россиян отмечают категорию населения с доходами от 150 до 300 тысяч рублей, относя ее к категории "выше среднего", пишет Газета.Ru.
Доход в диапазоне 300-500 тысяч рублей в месяц, по мнению опрошенных, позволяет считать человека богатым, а доходы свыше 500 тысяч рублей характеризуют состоятельных граждан.
На данный момент 45% россиян удовлетворены своим финансовым положением, однако не имеют возможности совершать крупные покупки, такие как автомобиль, квартира или дача, стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Год назад этот показатель составлял 42%. Лишь 5% респондентов не испытывают никаких финансовых ограничений, и их доля за год незначительно увеличилась на 1 процентный пункт.
Половина опрошенных (50%) признались, что периодически сталкиваются с нехваткой денежных средств. Именно эта категория граждан чаще всего обращается в финансовые организации за получением кредитов и займов.
