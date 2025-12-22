Пока мир нервничает, серебро ставит рекорды

22 декабря торги на бирже Comex зафиксировали взрывной рост стоимости фьючерсов на серебро с поставкой в марте.
По состоянию на 7:17 по московскому времени, цена подскочила на 3,02%, достигнув небывалой высоты в за унцию: отметку $69 цена драгоценного металла превысила впервые в истории.
Как и золото, серебро продолжает демонстрировать восходящий тренд, что во многом обусловлено текущей геополитической обстановкой в мире.
По словам Владимира Чернова, аналитика из Freedom Finance Global, рост цен следует рассматривать как реакцию на эскалацию геополитической напряженности и усиление нестабильности в мировой экономике. Особое внимание уделяется ситуации, складывающейся вокруг Венесуэлы, сообщает РБК.
