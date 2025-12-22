Казначейство открывает цифровой контур: на что пойдут бюджетные цифровые рубли

Правительство обозначило области применения цифрового рубля в бюджете в 2026 году

Правительство определило категории бюджетных расходов, где возможно использование цифрового рубля. В частности, это касается зарплат сотрудникам бюджетной сферы и различных социальных пособий.

Данное решение принято в соответствии с федеральным законом от 31 июля 2025 года № 303-ФЗ, который вносит изменения в Бюджетный кодекс РФ и предусматривает использование счета цифрового рубля Казначейства России при исполнении федерального бюджета.

На что можно будет потратить цифровой рубль

В утвержденный перечень включены затраты на социальную поддержку граждан, выплаты заработной платы и прочие компенсации персоналу, а также финансирование капитального строительства, реконструкции, ремонта и обслуживания объектов, находящихся в государственной собственности.

Интеграция цифрового рубля в бюджетный процесс

Как сообщили в пресс-службе Минфина, ведомство совместно с Центробанком активно работают над внедрением цифрового рубля в бюджетную систему страны. С начала 2026 года станет возможным использование цифрового рубля для перечисления средств в бюджеты различных уровней и для переводов федеральным учреждениям. Начиная с середины 2027 года, аналогичные операции станут доступны для бюджетов регионов и муниципалитетов, а также для внебюджетных фондов и получателей средств. Хочу отметить, что выплаты в цифровых рублях будут осуществляться только с согласия получателя, открытие счета без его разрешения невозможно.

Гарантии и сроки внедрения

Цифровые рубли эмитируются и хранятся на платформе Банка России в специальных цифровых кошельках. Каждый цифровой рубль является обязательством Центробанка перед его владельцем, что гарантирует сохранность и надежность цифровых средств. Полномасштабное внедрение цифрового рубля намечено на 1 сентября 2026 года.

Крупные банки первыми предоставят клиентам возможность пользоваться цифровыми кошельками, совершать переводы, оплачивать товары и услуги и выполнять другие операции. До сентября 2028 года эта функция станет доступна во всех банках.