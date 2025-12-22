Яндекс может расстаться с Auto.ru: на актив уже выстроилась очередь

"Яндекс" рассматривает варианты продажи своего автомобильного ресурса "Авто.ру".
Утверждается, что интерес к приобретению "Авто.ру" проявляют такие крупные игроки рынка, как Сбер, Т-банк и "Авито". Ориентировочная стоимость сделки оценивается в пределах 20-25 миллиардов рублей, как сообщают инсайдеры.
Известно также, что обсуждения по поводу возможной продажи ведутся с начала текущего года. По его словам, интерес к активу проявляют многие компании, однако окончательное решение пока не принято, согласно "Ъ".
