Карибское напряжение добавило премию к цене: нефть стартовала в плюсе

В понедельник, 22 декабря, открытие торгов на мировых нефтяных рынках ознаменовалось подъёмом котировок.
Это было спровоцировано эскалацией напряженности в Карибском регионе. По информации, предоставленной агентством Reuters, у игроков рынка усилились опасения относительно сокращения поставок нефти из-за блокады венесуэльских танкеров, что, в свою очередь, повлекло за собой рост стоимости основных сортов нефти.
Цена на фьючерсы марки Brent достигла отметки $62,48 за баррель, в то время как стоимость американской лёгкой нефти WTI поднялась до $58,79 за баррель.
Аналитики связывают это с опасениями по поводу возможных проблем с логистикой и потенциального дефицита тяжелых сортов нефти на мировом рынке, вызванного возникшими ограничениями на морские перевозки танкерами.
